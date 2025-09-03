نصائح هامة من الكهرباء للمواطنين الراغبين في تركيب أنظمة ومحطات الطاقة الشمسية

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن حملة ترويجية لتحفيز المواطنين على تركيب محطات الطاقة الشمسية وترشيد استهلاك الطاقة.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن هناك 3 أنظمة رئيسية للطاقة الشمسية وهي:

On-Grid وهو مرتبط بشبكة الكهرباء، ويتميز بعده مميزات وهي كالتالي:

تغذي المنازل مباشرة بالكهرباء.

في حالة وجود فائض يعود للشبكة من خلال عداد ثنائي الاتجاه.

تتميز بالورق في التكلفة لأنك مش محتاج بطاريات ومناسبة أكتر للمدن أو المناطق اللي الكهرباء فيها مستقرة.

وطالبت الشركة المواطنين في حالة تركيب تلك النظام بالتأكد من كون العداد الكهربائي يدعم صافي القياس بما يضمن حساب الاستهلاك وبيع الفائض بسهولة، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بتغير العداد لآخر يدعم صافي القياس فور البدء في إجراءات التركيب.

نظام Off-Grid ويحتاج للبطاريات، ويتميز بعده مميزات وهي كالتالي:

الاعتماد كليا على الألواح الشمسية والبطاريات.

قادرة على تخزن الطاقة ليل ونهار من غير ما تحتاج ترجع للشبكة.

مناسبة أكتر للأماكن البعيدة اللي مافيهاش كهرباء.

تكلفتها نسبيًا أعلى، وصيانتها بتكون أدق بسبب البطاريات.

وأكدت الشركة نظام Off-Grid يتم تركيبه للأماكن بالعيدة عن العمران والتي لا يوجد فيها شبكات التوزيع، ويمكن الاستثمار فيها من خلال تركيب بطاريات الليثيوم خاصة أنها تتميز بالعمر الطويل الكفاءة الأعلى.

نظام Hybrid – أو النظام الهجين، ويتميز بعده مميزات وهي كالتالي:

الجمع بين الاثنين الشبكة والبطاريات.

قادرة علي توفير كهرباء طول اليوم، وفي حالة حدوث انقطاع الشبكة البطاريات تعمل بشكل مباشر.

مرن جدًا ومناسب للمنزل والمناطق المعرضة لانقطاعات التيار المتكررة.

وطالبت الشركة الموطنين في حالة الاعتماد وتركيب نظام Off-Grid وقت التأسيس باختيار إنفرتر ذكي بيدعم التحويل التلقائي بين الشبكة والبطارية.

