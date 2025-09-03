الأربعاء 03 سبتمبر 2025
أخبار مصر

السياحة تحدد موعد إغلاق باب التسجيل ببرامج الحج السياحي

تختتم وزارة السياحة والآثار، تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في حجز برامج الحج السياحي بنهاية شهر سبتمبر الجاري.

 

تسجيل أسماء الراغبين في حجز برامج الحج السياحي

وبدأت شركات السياحة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج للموسم الجديد 1447 هجريا، وذلك تماشيا مع الضوابط السعودية والمصرية المنظمة للحج.

يأتي تنفيذا للمقترحات التي توصلت إليها لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة خلال اجتماعاتها مع الشركات الفترة الماضية لمناقشة أهم الأفكار والمقترحات حول موسم الحج الجديد، حيث تم الاتفاق خلال تلك الاجتماعات على البدء سريعا في إجراءات تسجيل المواطنين الراغبين في الحج السياحي تنفيذا للمستجدات التي طرأت على إجراءات تنفيذ الحج.

خطوات معرفة شركات السياحة المرخص لها العمل بالحج السياحي

وناشدت غرفة السياحة جميع المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام سرعة التقدم إلى شركات السياحة ومراعاة أن إجراءات الحج قد بدأت مبكرا هذا العام وستنتهي مبكرا أيضا، كما ناشدت الغرفة المواطنين التقدم مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية والبعد عن الوسطاء والسماسرة ضمانا لحقوق المواطنين وحرصا على سلامتهم.

مقترحات ضوابط الحج السياحي

وأعدت لجنة السياحة الدينية بالغرفة تقريرا شاملا بكافة المقترحات والمناقشات التي تمت خلال اجتماعاتها مع شركات السياحة وتم رفعه إلى الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج والعمرة استعدادا لوضع اللمسات الأخيرة على ضوابط الحج التي سيتم رفعها وعرضها على السيد وزير السياحة والآثار تمهيدا لاعتمادها

وشهدت المناقشات تحديد أهم سلبيات موسم الحج الماضي وآليات تجنبها وطرح بدائل لها، وكذلك أهم الإيجابيات لمضاعفتها، بجانب مناقشة وجهة نظر أصحاب الشركات وآرائهم فيما هو مطلوب ومنتظر في ضوابط الموسم الجديد وبما يضمن نجاحه وحماية حقوق الحجاج وشركات السياحة.

كما شهدت المناقشات إجماعا بين كافة شركات السياحة على ضرورة مواجهة عمل السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية في تنظيم رحلات الحج والعمرة بالمخالفة للقانون، والضرب بيد من حديد على تلك الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرار كبيرة للمواطنين والشركات على حد سواء كما أنها تضيع حقوق المواطنين من الحجاج والمعتمرين وتعرض سلامتهم للخطر.

