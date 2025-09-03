الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مكتب التنسيق يعلن الموعد النهائي لغلق موقع تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
ads

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أن تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة سيُغلق مساء يوم الجمعة القادم الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة ٧ مساءً.

وناشدت الوزارة جميع الطلاب إلى استكمال تسجيل رغباتهم على الموقع قبل الموعد النهائي لضمان إدراجها ضمن إجراءات التنسيق للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.

ويتم التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق 2025

هناك عدة خطوات على الطالب اتباعها أثناء عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق وهي كالتالي:

  • يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
  • يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية العامة 2025.
  • يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.
  • ستظهر أمام الطالب بياناته الشخصية وعليه التأكد من صحتها.
  • بعد ذلك يقوم الطالب بتسجيل رغباته.
  • يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بتسجيلها على الموقع.

ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات من خلال معامل التنسيق الإلكتروني المنتشرة بالجامعات اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، أو من خلال الحاسب الشخصي الخاص به حيث يكون موقع التنسيق مفتوحًا طوال العام 24 ساعة يوميًّا خلال أيام المرحلة.   

كيف يتعرف الطالب على الكلية المُرشح لها؟

• يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للتنسيق؛ بعد إعلان نتيجة المرحلة لمعرفة الكلية المُرشح لها.
• يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2025 علمي

 

ووفق الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة والتي أعلنتها وزارة التعليم العالي، فإن الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية جاءت كالتالي:

آثار
تربية
الآداب
كلية الثروة السمكية
فنون جميلة
حقوق
خدمة اجتماعية
الكلية التكنولوجية
آداب انتساب
حقوق انتساب
تربية رياضية
دار علوم انتساب
خدمة اجتماعية
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 
تربية نوعية
تربية ابتدائي
تربية طفولة
تربية فنية
سياحة وفنادق
تربية موسيقية
اقتصاد منزلي
تربية طفولة مبكرة 
زراعة
علوم شعبة رياضة
اقتصاد منزلي
كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكتب تنسيق القبول بالجامعات التنسيق الالكتروني الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة 2025 تنسيق الثانوية العامة 2025 تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد تنسيق القبول بالجامعات خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق طلاب المرحلة الثالثة مكتب تنسيق القبول مكتب التنسيق

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات: أكاديمية الضيافة الجوية وعلوم الطيران sky dream «كيان وهمي»

لطلاب الشهادات الفنية، التعليم العالي تنشر القائمة السوداء للكيانات الوهمية

لطلاب الشهادات الفنية، القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة

تنسيق المرحلة الثالثة، خطوات معرفة الطالب الكلية المرشح لها بشكل نهائي

مدينة القاهرة تحتل المركز 83 ضمن أفضل 100 كتلة ابتكار عالميا

التفاصيل الكاملة لانطلاق تنسيق الدبلومات الفنية.. التعليم تعلن الحدود الدنيا ومواعيد تسجيل الرغبات.. وهذه قواعد تقليل الاغتراب

لطلاب الدبلومات الفنية، قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات والمعاهد

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق لطلاب المرحلة الثالثة

الأكثر قراءة

إعلامنا وتطويره!

في بيان رسمي، أبو ريدة يعلق على أزمة شوبير مع الحضري والصقر

رسالة غامضة، الحضري يدخل على خط الحرب الكلامية بين شوبير والصقر (فيديو)

مأساة طفلة اسمها "ريتاج"، الأم أجبرتها على التسول والعشيق قتلها

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

عماد النحاس يحل عقدة ريبيرو للاعبي الأهلي بهذا القرار

عبد الحفيظ عن تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة بالأهلي: قرار تأخر كثيرا

استجابة لـ فيتو، الداخلية تضبط المتهمين بمحاولة اختطاف رجل وأسرته بزهراء المعادي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

استقرار نسبي في أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالسوق المصري

محمد أنور: صناعة المكملات الغذائية تسجل صادرات بـ350 مليون دولار في 2024

المزيد

انفوجراف

بعد نهاية الميركاتو الصيفي.. أغلى 5 صفقات في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من الكتاب والسنة، حكم قراءة القرآن بعد ارتداء الحذاء

تفسير حلم دخول البنك في منام العزباء والمتزوجة

ولد الهدى (الحلقة الحادية عشرة)، فصاحة سيدنا رسول الله "أوتيت جوامع الكلم"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads