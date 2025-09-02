الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
حقيقة قيام سائحة بوضع مادة زيتية على جدران مقبرة بتاح شبسس بأبو صير

مقبرة بتاح شبسس بمنطقة
مقبرة بتاح شبسس بمنطقة أبو صير الأثرية
كشفت وزارة السياحة والآثار حقيقة الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” والذي يظهر قيام إحدى السائحات بوضع مادة زيتية على جدران مقبرة بتاح شبسس بمنطقة أبو صير الأثرية في إطار طقوس خاصة بمعتقداتها.

وأوضحت الوزارة أن هذا الفيديو قديم، وليس تصويرًا حديثًا كما أُشيع.

حقيقة وضع مادة زيتية على جدران مقبرة بتاح شبسس بمنطقة أبو صير الأثرية

ووجه الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة أثرية متخصصة برئاسة الدكتور عمرو الطيبي المشرف العام على منطقة آثار سقارة، لمعاينة المقبرة.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن المقبرة في حالة جيدة من الحفظ، وأن جدرانها ونقوشها سليمة تمامًا، ولم يُعثر على أي آثار لاتساخات أو بقع على الأعمدة أو الجدران ناتجة عن استخدام أي سوائل، على عكس ما ورد في الفيديو المتداول.

وأهابت وزارة السياحة والآثار مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة قبل تداول أو نشر أية معلومات غير موثوقة قد تُثير الرأي العام، مؤكدة على الحرص الكامل على صون جميع المواقع الأثرية والحفاظ عليها.
 

