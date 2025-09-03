الجابون تكتسح سيشل برباعية وتتصدر مجموعتها في تصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، اكتسح منتخب الجابون نظيره جزر سيشل، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المجمع الوطني في موريشيوس، ضمن الجولة السابعة من المجموعة السادسة بـ تصفيات كأس العالم 2026.

وقاد دينيس بوانجا نجم منتخب الجابون فريقه للفوز الكبير، بعدما أحرز ثلاثية “هاتريك” في الدقائق 4 و34 و38.

وفي الدقيقة 89، أكمل منتخب الجابون الرباعية عن طريق يانيس مبيمبا، ليخطف فوزا كبيرا على سيشل برباعية نظيفة.

ترتيب مجموعة الجابون في تصفيات كأس العالم

بتلك النتيجة تصدر منتخب الجابون جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 18 نقطة (7مباريات) بينما تواجد فريق كوت ديفوار في الوصافة برصيد 16 نقطة (6 مباريات)، في المقابل ابتعدت آمال سيشل عن المنافسة بتذيله جدول الترتيب.

ويضرب منتخب الجابون موعدًا مع نظيره كوت ديفوار في الجولة الثامنة من منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026



وانطلقت اليوم الأربعاء منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

8 منتخبات لا تعرف طعم الهزيمة

وحتى الآن، هناك 8 منتخبات أفريقية لم تخسر في تصفيات كأس العالم 2026، وهي:

- منتخب مصر: يتصدر مجموعته برصيد 16 نقطة

- منتخب السنغال: يأتي في المركز الثاني في مجموعته برصيد 12 نقطة

- منتخب السودان: يشارك السنغال في المركز الثاني برصيد 12 نقطة

-منتخب الكاميرون: يأتي في المركز الثاني في مجموعته برصيد 12 نقطة

- منتخب المغرب: يتصدر مجموعته برصيد 15 نقطة

- منتخب كوت ديفوار: يتصدر مجموعته برصيد 16 نقطة

- منتخب تونس: يتصدر مجموعته برصيد 16 نقطة

- منتخب ناميبيا: يأتي في المركز الثاني في مجموعته برصيد 12 نقطة

ويستعد منتخب مصر الأول لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة مصر أمام إثيوبيا والقنوات الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا الجمعة المقبل 5 سبتمبر باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما تقام مباراته الثانية أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة من التصفيات.

وتنطلق مباراة مصر وإثيوبيا في تمام الساعة العاشرة مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا

وتنقل مباراة مصر وإثيوبيا على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، كما تنقلها قناة أون سبورت على التردد الأرضي.

منتخب مصر كامل العدد بانضمام صلاح ومرموش

واكتملت صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، أمس الثلاثاء، بإنضمام الثنائي المحترف لمعسكر الفراعنة وهما، محمد صلاح لاعب ليفربول وعمر مرموش جناح مانشستر سيتي استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

منتخب إثيوبيا، فيتو

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

وضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، التي أعلنها حسام حسن، مساء الأحد، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل -

الهجوم: محمد صلاح - مصطفي محمد - أسامة فيصل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.