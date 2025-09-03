الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بمشاركة صلاح ومرموش، 15 صورة ترصد المران الثاني لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة إثيوبيا

منتخب مصر يستعد لمواجهة
منتخب مصر يستعد لمواجهة إثيوبيا، فيتو

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، حصته التدريبية الثانية على ملعب السلام، في إطار استعداداته لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك

ورصدت عدسة مصوري المركز الإعلامي باتحاد الكرة، أجواء الحماس والجدية التي ظهرت على وجوه لاعبي منتخب مصر خلال المران، وعزمهم على حسم بطاقة التأهل لمونديال أمريكا خلال مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

منتخب مصر كامل العدد بمشاركة صلاح ومرموش

شهد مران منتخب مصر مشاركة قائد الفريق محمد صلاح أسطورة ليفربول الإنجليزي، وزميله عمر مرموش جناح مانشستر سيتي، ليكتمل عقد الفريق قبل ثلاثة أيام على مواجهة إثيوبيا في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026.

بدأ المران بتدريبات الجري والإحماء، ثم أدى اللاعبون بعض التدريبات البدنية، واختتم المران ببعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وحضر المران وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي رفقة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

ضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

موعد مباراة مصر أمام إثيوبيا والقنوات الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل، على إستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما تقام مباراته الثانية أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة من التصفيات.

تنطلق مباراة مصر وإثيوبيا في تمام الساعة العاشرة مساء يوم 5 سبتمبر المقبل، على إستاد القاهرة الدولي.

 

وتنقل مباراتي مصر أمام كل من إثيوبيا وبوركينا فاسو على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، كما تنقلهما قناة أون سبورت على التردد الأرضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم اثيوبيا بوركينا فاسو التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 اتحاد الكرة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي حسام حسن محمد صلاح عمر مرموش

مواد متعلقة

بمشاركة صلاح ومرموش، منتخب مصر كامل العدد في مران اليوم استعدادا لمواجهة إثيوبيا

منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب يواصل الاستعداد لتونس (صور)

بعد تتويجه أفضل لاعب في إنجلترا، ممر شرفي من منتخب مصر لمحمد صلاح (فيديو)

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمباراة إثيوبيا

الأكثر قراءة

أسفر عن مصرع وإصابة 35 شخصا، 4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حادث أتوبيس الشرقية

إصابة رضيعة بغيبوبة بعد ابتلاعها قطعة حشيش سقطت من والدها بالخطأ في الجيزة

الأمن يفحص 4 مقاطع فيديو لـ لص أجنبي احترف سرقة السيارات بطريقة مبتكرة

انخفاض لتر الذرة والعباد، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أول تعليق من وليد صلاح الدين بعد تعيينه مديرا للكرة بالأهلي

انخفاض مفاجئ بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025

ضبط صانع محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا فى مصر

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير صادم لرؤية الأسد في المنام

هل يجوز إخفاء عيوب الخاطب عند السؤال عنه؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads