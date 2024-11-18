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رياضة

تصفيات أمم أفريقيا، الجابون تفوز على إفريقيا الوسطى بهدف نظيف

منتخب الجابون، فيتو
منتخب الجابون، فيتو

فاز منتخب الجابون على نظيره منتخب إفريقيا الوسطى بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان منتخب الجابون ضمن التأهل لبطولة أمم إفريقيا قبل خوض مباراة اليوم أمام إفريقيا الوسطى. 

ووصل منتخب الجابون للنقطة في المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط خلف المتصدر منتخب المغرب صاحب الـ 18 نقطة. 

 

الجابون يخسر من المغرب بخماسية 

فاز منتخب المغرب على مضيفه الجابون بنتيجة 5-1، في المباراة التي جرت مساء الجمعة الماضي، على ملعب دانجوندجي، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

سجل دينيس بوانجا هدف الجابون في الدقيقة 4، بينما أحرز أهداف منتخب المغرب، جمال حركاس في الدقيقة 17، إبراهيم دياز هدفين في الدقيقتين 20 و23، يوسف النصيري في الدقيقة 81، إسماعيل الصيباري في الدقيقة 90.

وظهر منتخب المغرب بالقوة الضاربة أمام الجابون، حيث يتقدم التشكيل إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد، العائد من الإصابة بعد غيابه عن معسكر أكتوبر.

تشكيل منتخب المغرب أمام الجابون

وضم تشكيل المغرب لمباراة الجابون، كل من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نصير مزراوي - جمال الدين حركاس - نايف أكرد.

خط الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - إلياس بن الصغير.

خط الهجوم: إبراهيم دياز- أيوب الكعبي - عبد الصمد الزلزولي.

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