إخلاء سبيل صاحب كافتيريا في واقعة سحل زوجة شقيقه بالشرقية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق، محافظة الشرقية، إخلاء سبيل المتهم محمد إبراهيم، صاحب كافتيريا، وذلك بضمان محل إقامته في واقعة اتهامه بالاعتداء على زوجة شقيقه بالضرب المبرح وسحلها على سلالم منزله، بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

تجديد حبس المتهم بسحب زوجة شقيقه

جددت نيابة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية ، في وقت سابق تم حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاعتداء على زوجة شقيقه بالضرب المبرح وسحلها على سلالم منزله

شاب يعتدي بالضرب المبرح على زوجة شقيقه بقرية هرية رزنة بالشرقية

وأثارت واقعة اعتداء مروّعة بمحافظة الشرقية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، يوثق لحظة تعرض سيدة للضرب المبرح والسحل على سلالم منزلها بإحدى قرى مركز الزقازيق

وخلال الفيديو، ظهرت السيدة وهي تطلق صرخات استغاثة وسط اعتداءات متكررة، في وقت حاول نجلها التدخل لحمايتها، إلا أنه لم يسلم من الاعتداء

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو سحل سيدة الشرقية

ورصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من شقيق زوجها بالاعتداء عليها وعلى أبنائها بالشرقية.

و بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وبإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (مدرسة "مصابة بكدمات متفرقة"، طرف ثان: (شقيق زوج المجنى عليها وزوجته) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، وذلك لوجود خلافات عائلية بسبب لهو الأطفال، اعتدى على إثرها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب وإحداث إصابات بزوجة أخيه.

