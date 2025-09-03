فتح مران منتخب مصر أمام وسائل الإعلام غدا الخميس

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، أن مران الفريق سيكون مفتوحا غدا أمام رجال الإعلام والمصورين لمدة 15 دقيقة من الساعة السابعة والربع مساء، حتى السابعة والنصف، على ملعب استاد القاهرة الدولي

كما تقرر فتح مران منتخب منتخب إثيوبيا من الساعة 9:45 حتى الساعة 10 مساءا

ويخوض منتخب مصر مراته اليوم في السابعة والنصف مساء على استاد القاهرة مكتملا الصفوف بعد انضمام محمد صلاح لاعب ليفربول، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي.

وكان منتخب مصر قد خاض تدريباته السابقة على استاد السلام.

محمد صلاح وعمر مرموش، فيتو

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراته أمام إثيوبيا يوم الجمعة المقبل 5 سبتمبر أمام منتخب إثيوبيا على استاد القاهرة

واحتفى الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على مواقع التواصل الإجتماعي، بقائد منتخب مصر الوطني محمد صلاح بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي 2025 - 2026.

ونشر الحساب الرسمي لـ اتحاد الكرة على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، صورا للممر الشرفي الذي أقامه زملاء اللاعب في المنتخب الوطني، الثلاثاء، على هامش مران الفريق باستاد السلام استعدادا لمواجهة إثيوبيا.

وكتب حساب اتحاد الكرة: “الأفضل حضر فـ وجب الاحتفال.. ممر شرفي من منتخب مصر للقائد محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025”.

