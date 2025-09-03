فيفا: 9.6 مليار دولار حجم الإنفاق في سوق الانتقالات الصيفية 2025

الانتقالات الصيفية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حجم الانفاق الضخم الذي شهده سوق الانتقالات الصيفية لعام 2025.

وقال الفيفا في بيان عبر موقعه الرسمي، أن سوق سوق الانتقالات الصيفية لعام 2025 شهد إنفاقا قياسيا بلغ 9.6 مليار دولار أمريكي بنسبة تتخطى 50% الفترة نفسها في 2024.

وأضاف فيفا أن الدوري الإنجليزي تصدر أكثر الدوريات إنفاقا بـأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، يليه البرتغال في المركز الثاني ثم البرازيل في المركز الثالث.

انتقالات كرة القدم النسائية

وبالنسبة لكرة القدم النسائية، أعلن الفيفا أنها حققت رقما قياسيا جديدا بأكثر من 1100 صفقة وإنفاق ما يزيد عن 12.3 مليون دولار أمريكي بنسبة انتقالات تتخطى80% عن صيف 2024.

وتتصدر أمريكا قائمة الانتقالات بأكثر من 4 ملايين دولار.

وصرّح إميليو جارسيا سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية والامتثال في فيفا: “قدّمت سوق الانتقالات أفضل ما لديها عند الرجال والسيدات أيضا، وبالإضافة إلى هذا التطور ذي الصلة في كرة قدم الرجال، قبل عام من انطلاق كأس العالم 2026”.

وأضاف "جاءت أرقام الانتقالات إيجابية فعلا في كرة قدم السيدات وأكدت على نمو مطرد في كرة قدم السيدات على مستوى الأندية".

الدوري الإنجليزي يتفوق على الدوريات الأوروبية في الانتقالات الصيفية

فيما تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة الدوريات الأكثر إنفاقًا في سوق الانتقالات الصيفية 2025، التي أغلق باب القيد بها مساء أمس الإثنين.

وتفوقت أندية الدوري الإنجليزي بشكل كبير، حيث أنفقت أكثر من 3 مليارات جنيه استرليني، ليواصل البريميرليج فرض هيمنته المالية على كرة القدم العالمية.



أكثر الدوريات إنفاقا في صيف 2025

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن إجمالي إنفاق أندية الدوري الإنجليزي بلغ نحو 3.2 مليارات جنيه استرليني، وهو رقم يتخطى باقي الدوريتات الأوروبية الكبرى مجمعة والتي بلغ الإنفاق فيها جميعا 2 مليار و474 مليون جنيه استرليني.

وجاء الدوري الإيطالي في المركز الثاني من حيث حجم الإنفاق، بعدما وصلت صفقاته إلى 893.8 مليون جنيه استرليني، وهو ما يبرز تحرّك أنديته بقوة لتعزيز صفوفها للموسم الجديد.

أما الدوري الألماني، فقد حلّ في المرتبة الثالثة بإنفاق بلغ 563.7 مليون جنيه استرليني، متقدّمًا بفارق طفيف على الدوري الإسباني الذي أنفق 509.4 ملايين جنيه استرليني.

في المقابل، جاء الدوري الفرنسي في المركز الخامس بإنفاق بلغ 507.1 ملايين جنيه استرليني، ليكمل بذلك قائمة الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الأكثر استثمارًا في الميركاتو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.