ترامب: ساعدنا الصين ولم نتلقَ منها التقدير ونستعد لحوار مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ساعدت الصين في الحصول على حريتها، لكنه اعتبر أن واشنطن لم تحصل على التقدير الذي تستحقه من بكين.

وجود عسكري في بولندا

أكد ترامب أن القوات الأمريكية ستبقى في بولندا، مع الاستعداد لإرسال المزيد إذا طلبت الحكومة البولندية ذلك، مشيرًا إلى أن العلاقات بين واشنطن ووارسو جيدة ومستمرة.

الموقف من روسيا وأوكرانيا

وأوضح ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرف موقفه، مضيفًا: "أنتظر اتخاذه قرارًا بشأن أوكرانيا".

وأشار إلى أنه سيتحدث مع بوتين خلال أيام، لافتًا إلى أن "خلال أسبوع أو أسبوعين سنعرف مدى قوة علاقتنا بروسيا".

العقوبات على الهند

كشف ترامب عن فرض عقوبات ثانوية على الهند رغم كونها من أكبر الدول المستوردة للنفط الروسي، لكنه شدد في الوقت نفسه على وجود علاقات جيدة مع نيودلهي وموسكو.

تحدث ترامب عن الوضع الداخلي في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن واشنطن أصبحت أكثر أمانًا بفضل الإجراءات التي اتخذتها إدارته.

لكنه اعترف في الوقت نفسه بوجود مستويات مرتفعة من الجرائم في شيكاغو، مشددًا على ضرورة الاستمرار في مكافحة العصابات والجريمة المنظمة.

إنجازات دولية

وأشار ترامب إلى أنه تمكن من إنهاء سبع حروب خلال فترة ولايته، داعيًا إلى التركيز على "عظمة الولايات المتحدة" وتعزيز مكانتها عالميًا.

