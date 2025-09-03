الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: ساعدنا الصين ولم نتلقَ منها التقدير ونستعد لحوار مع بوتين

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ساعدت الصين في الحصول على حريتها، لكنه اعتبر أن واشنطن لم تحصل على التقدير الذي تستحقه من بكين.

 

وجود عسكري في بولندا

أكد ترامب أن القوات الأمريكية ستبقى في بولندا، مع الاستعداد لإرسال المزيد إذا طلبت الحكومة البولندية ذلك، مشيرًا إلى أن العلاقات بين واشنطن ووارسو جيدة ومستمرة.

 

الموقف من روسيا وأوكرانيا

وأوضح ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرف موقفه، مضيفًا: "أنتظر اتخاذه قرارًا بشأن أوكرانيا".
وأشار إلى أنه سيتحدث مع بوتين خلال أيام، لافتًا إلى أن "خلال أسبوع أو أسبوعين سنعرف مدى قوة علاقتنا بروسيا".

العقوبات على الهند

كشف ترامب عن فرض عقوبات ثانوية على الهند رغم كونها من أكبر الدول المستوردة للنفط الروسي، لكنه شدد في الوقت نفسه على وجود علاقات جيدة مع نيودلهي وموسكو.

تحدث ترامب عن الوضع الداخلي في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن واشنطن أصبحت أكثر أمانًا بفضل الإجراءات التي اتخذتها إدارته.
لكنه اعترف في الوقت نفسه بوجود مستويات مرتفعة من الجرائم في شيكاغو، مشددًا على ضرورة الاستمرار في مكافحة العصابات والجريمة المنظمة.

إنجازات دولية

وأشار ترامب إلى أنه تمكن من إنهاء سبع حروب خلال فترة ولايته، داعيًا إلى التركيز على "عظمة الولايات المتحدة" وتعزيز مكانتها عالميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الرئيس الأمريكى الصين بوتين القوات الأمريكية واشنطن أوكرانيا

مواد متعلقة

ترامب يطالب حماس بإطلاق جميع الرهائن دفعة واحدة مقابل وقف الحرب

بوتين عن طلب زيلينسكي مقابلته: «تعالى أنت روسيا»

بوتين: اتفاقيات الغاز مع الصين مفيدة ولن نسمح بانضمام أوكرانيا للناتو

بعد شائعة وفاته، تعرف على السجل الطبي لحالة ترامب الصحية

الأكثر قراءة

مدبولي يطلب مقترحًا متكاملًا من "إيليت سولار" لتوطين التكنولوجيا وإنتاج الطاقة

الداخلية تلقي القبض على لص أجنبي يسرق السيارات بطريقة مثيرة فى أكتوبر

رسالة غامضة، الحضري يدخل على خط الحرب الكلامية بين شوبير والصقر (فيديو)

في بيان رسمي، أبو ريدة يعلق على أزمة شوبير مع الحضري والصقر

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

نص قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية بعد تصديق الرئيس السيسي عليه

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

أحمد كجوك يكشف أسرار حياته الشخصية: لدي 6 إخوة وأنا وزير مالية البيت (فيديو)

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

استقرار نسبي في أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

بعد نهاية الميركاتو الصيفي.. أغلى 5 صفقات في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رد حاسم من أمين الفتوى على منكري الاحتفال بالمولد النبوي (فيديو)

ما حكم الشرع فى الحركة والتمايل أثناء ذكر الله؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة بالمناكير (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads