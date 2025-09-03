الأربعاء 03 سبتمبر 2025
إنشاء أول معمل بحثي مشترك بين جامعتي بنها والصين

 استقبلت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور فينج يانفي رئيس قطاع التعليم والتكنولوجيا الصيني بمقاطعة هوباي الصينية والوفد المرافق له.

وذلك لإنشاء أول معمل مشترك بين جامعتي بنها والصين برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها  وبحضور الدكتور حازم عليوة المدير الأكاديمي لفرع الجامعة بالعبور والباحث الرئيسي للمشروع.
وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادى إلى أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون بين جامعة بنها ومقاطعة هوباي الصينية في مجالات البحث العلمي، وإنشاء المزيد من المعامل البحثية المشتركة بالتعاون مع الجامعات الصينية، مؤكدة على التعاون بين جامعة بنها والجامعات الصينية في مجالات البحث العلمي المتعددة، والتبادل الطلابى، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات مع جامعات مثل جامعة وسط الصين الزراعية، وجامعة بكين التكنولوجية، وجامعة ووهان للتكنولوجيا،بالإضافة الى انشاء كلية ووهان للدراسات العليا بفرع الجامعة بالعبور. 
وأوضحت نائب رئيس الجامعة أن التعاون يركز على تبادل الخبرات والأبحاث، وتوفير منح لدرجات الماجستير والدكتوراه، وإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه، بالإضافة إلى تدريب الطلاب في الجامعات الصينية لدعم مهاراتهم التنافسية. 
وعلى هامش اللقاء سلم الدكتور فينج  لافتة أول معمل دولي مشترك بين مصر والصين في مجال الأمان الحيوي وذلك في اطار مبادرة الحزام والطريق الصينية. 
ويعد هذا المعمل أحد مخرجات المشروع البحثي الدولي المشترك بين جامعة بنها وجامعة وسط الصين الزراعية، حيث تم تمويل هذا المشروع من وزارة التعليم والتكنولوجيا الصينية وصندوق العلوم والتكنولوجيا المصرى. 
وقال الدكتور حازم عليوة إن هذا المعمل يعد نواة لتقديم منح بحثية من الجانب الصينى تسمح لفريق العمل المصرى من جامعة بنها  بالسفر للصين لإجراء أبحاث مشتركة مع أقرانهم الصينيين بما يسهم في رفع القدرات البحثية لأبناء الجامعة ونشر أبحاث دولية مشتركة في مجلات علمية مرموقة والذي ينعكس بشكل مباشر على رفع تصنيف الجامعة.

