الوكالة الذرية: رصدنا زيادة في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن تقرير لـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع في شهر يونيو بنحو 627 كجم مقارنة بآخر تقرير صادر.

يورانيوم عالي التخصيب في إيران

أوضح التقرير أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ارتفع بنحو 32 كجم، ما يعكس استمرار التقدم في مستويات التخصيب المرتفعة.

انخفاض اليورانيوم في فئة أخرى

في المقابل، أشار التقرير إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% انخفض بنحو 90 كجم، ما يوضح بعض التغييرات في توزيع مستويات التخصيب.

تأتي هذه الأرقام في وقت حساس تشهده المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، وسط تصاعد التوتر بين طهران والغرب بعد الهجمات الأخيرة في المنطقة.



وأكد رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران ما زالت تحتفظ بقدراتها النووية الأساسية، مشيرًا إلى أن أحدث المعلومات حول مخزون اليورانيوم الإيراني تعود إلى شهر يونيو الماضي، قبل الهجوم الإسرائيلي الأخير.

قدرات إيران النووية



وأوضح جروسي، أن إيران قادرة "إلى حد بعيد" على إنتاج المزيد من أجهزة الطرد المركزي المخصصة لتخصيب اليورانيوم.

وشدد على أن المخزون النووي الإيراني من اليورانيوم ما زال "سليمًا" رغم الظروف الأخيرة.

مشيرا، أن أحدث بيانات الوكالة بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب تعود لشهر يونيو الماضي، لافتًا إلى أن الهجوم الإسرائيلي حال دون تحديث المعلومات بشكل أدق خلال الفترة الماضية.

وكشف جروسي عن اجتماع مرتقب مع الجانب الإيراني في العاصمة النمساوية فيينا، موضحًا أن اللقاء سيخصص لمناقشة تطورات الملف النووي الإيراني وسبل التعاون بين الجانبين.

