شفيقة شامل ضيفة رضوى الشربيني في "هي وبس"

تستضيف الإعلامية رضوى الشربيني، الليلة، في تمام الساعة 11 مساءً، صانعة المحتوى الشهيرة "شفيقة شامل" في برنامجها "هي وبس" المذاع على قناة DMC.



ومن المتوقع أن تتناول الحلقة العديد من المواضيع المهمة، خاصةً فيما يتعلق بتجربة "شامل" في عالم السوشيال ميديا، وكيف استطاعت تحقيق شهرة واسعة في فترة قصيرة، بالإضافة إلى الحديث عن حياتها الشخصية وأهم التحديات التي واجهتها.

برنامج هي وبس

برنامج هي وبس تقدمه المذيعة رضوى الشربيني يوميا على شاشة قناة dmc في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويناقش مختلف القضايا الاجتماعية التي تتعلق بالمرأة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.