محافظ الفيوم يتابع أعمال تطوير الخدمات والمرافق بالمجمعات الصناعية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا بمقر منطقة كوم أوشيم الصناعية، مع المستثمرين وممثلي شركات المرافق، لمتابعة أعمال ترفيق المنطقة، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة والتحديات التي تواجه تنفيذ عدد من المشروعات بمختلف المناطق والتجمعات الصناعية بالمحافظة، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

الخدمات والمرافق بالمراحل المختلفة لمنطقة كوم اوشيم الصناعية

وتم مناقشة موقف استكمال توصيل القدرات الكهربائية بقطاع 8 بالمنطقة، وتشكيل لجنة لمراجعة كافة الاستخدامات، وحصر المهمات الكهربائية التي تم تركيبها، والمهمات المطلوبة بالمنطقة، ووجه المحافظ، مدير عام الإنتاج، بإعداد ملف شامل بما تم في هذا الأمر، كما تم استعراض موقف الطلبات المقدمة من أصحاب المصانع لزيادة القدرات الكهربائية للمصانع القائمة والتوسعات، ومناقشة التدخلات التي تمت خلال الفترة الماضية لحل مشكلة ضعف ضغوط مياه الشرب بالمرحلة الأولى، وتنفيذ خط الصرف بقطاعي 6 و4 ب، وموقف أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق بالمرحلتين الأولى والثانية، ومستجدات الأعمال بمشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصناعي، بطاقة تصميمية 19 ألف متر مكعب/ يوم.

الخدمات والمرافق بالمجمعات الصناعية بالفيوم الجديدة

كما تم عرض موقف توفير خطوط سير لسيارات الأجرة والسيرفيس لخدمة العمالة بالمجمعات الصناعية بمدينة الفيوم الجديدة، ومناقشة موقف طرح الأراضي الشاغرة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، واستغلال عدد من الشون المعدنية وطرحها للمستثمرين لإقامة مشروعات صناعية ترتبط بمستحضرات التجميل، والنباتات الطبية والعطرية، وصناعة الأدوية، وتصنيع الأعلاف، وثلاجات الحفظ، وتصنيع المواد الغذائية، حيث تم الإعلان عن عدد 4 شون معدنية بمناطق: دمو بمساحة 17500 متر مربع، وتطون الجديدة بمساحة 12600 متر مربع، ودانيال بمساحة 21537 متر مربع، وطامية بمساحة 12425 متر مربع.

تلبية احتياجات المناطق التي تحتاج الي خدمات

ووجه محافظ الفيوم، بسرعة إعداد مقايسة تقديرية بالمبالغ المالية المطلوبة لمد الكابلات الكهربائية اللازمة لتغذية المستودع الاستراتيجي للسلع بمنطقة دمو، وكافة المشروعات التي تحتاج إلى قدرات كهربائية بالمنطقة، منها مستشفى الفيوم العام الجديد، والمدارس والجامعات، وتحرص المحافظة على تشجيع الاستثمار الجاد، وإزالة العوائق وتيسير الإجراءات الروتينية، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل لأبناء الفيوم.

كما تناول الاجتماع، مناقشة آليات تفعيل دور جمعية المستثمرين بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، ومقترح إنشاء جمعية لمستثمري محافظة الفيوم، تشمل جميع الكيانات الصناعية بالمحافظة، وتعمل على حل مشكلات المستثمرين.

