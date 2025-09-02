أوقاف الفيوم تحتفل بالمولد النبوي الشريف بحضور المحافظ

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، احتفال مديرية الأوقاف، بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أُقيم مساء اليوم الثلاثاء، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، حضر الاحتفال الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ.

محاور خطبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وتناولت خطبة الحفل خصائص ومعالم الرسالة المحمدية، وكيف يكون المسلم ربانيًا في أخلاقه ومعاملاته، موجهًا رسالة للأئمة والدعاة بأهمية دورهم في بناء العقول والأرواح، وكذا نشر العلم والرحمة والتسامح، مشددًا أن صلاح هذه الأمة لن يكون بدون صلاح أئمتها وعلمائها، كما تناولت الخطبة، مقتطفات توضح كيف زكّي الله عز وجل، رسوله الكريم، واصطفاه على سائر خلقه، وفضّله صلى الله عليه وسلم على سائر الرسل الكرام، وأكدت الخطبة ضرورة الاقتداء بسنة نبينا الكريم، وأن نستلهم منه القدوة الحسنة والقيم السامية فى العمل، والكفاح، والصبر على الشدائد، ونشر المحبة والسلام، ونسير على نهجه، لكى نحيي سيرته العطرة فى الضمائر والعقول، لتبقى أخلاق رسول الله حية فى جميع جوانب الحياة.

توحيد الصف والعمل بروح الفريق

وقال محافظ الفيوم أن توحيد الصف، والعمل بروح الفريق الواحد، وتضافر جهود جميع أبناء الوطن، يؤدي للانطلاق بخطى واثقة نحو المستقبل، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروهٍ وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وقدم محافظ الفيوم، التهنئة لأهالي وأبناء محافظة الفيوم، بذكرى المولد النبوى الشريف، مطالبا بضرورة استلهام العبرة والموعظة الحسنة، والتأسّي بسيرة الرسول الكريم وأخلاقه العطرة في حياتنا اليومية.

