افتتاح أول معهد أزهري للغات ببورسعيد مع بداية الدراسة

محافظ بورسعيد اللواء
محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي

أكدت الدكتورة نشوى شبانة، مدير عام المنطقة الأزهرية ببورسعيد، اقتراب افتتاح معهد الحرية للغات والذي يعد أول معهد أزهرى للغات ببورسعيد خلال العام الدراسي الجديد الحالي، وذلك ضمن استعدادات التعليم الأزهري لتنفيذ خطة شاملة لتطوير العملية التعليمية بالمحافظة.

افتتاح أول معهد ازهري للغات

كان اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وجه بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بافتتاح المعهد لينضم للمنظومة التعليمية خلال العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد لاستعراض ومناقشة الاستعدادات والإجراءات النهائية الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2025-2026، ضمن سلسلة من الاجتماعات والجولات يقوم بها المحافظ للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير بيئة تعليمية محفزة ومتطورة للطلاب.

واستعرض الإجتماع موقف المعاهد الأزهرية من الجودة والاعتماد وموقف تسليم الكتب الدراسية وبرامج التدريب بالأزهر، وأعمال احلال وتجديد معهد العاشر من رمضان وتجهيزات المعاهد الأزهرية لاستقبال الدراسة.

