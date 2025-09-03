افتتاح أول معهد أزهري للغات ببورسعيد مع بداية الدراسة

أكدت الدكتورة نشوى شبانة، مدير عام المنطقة الأزهرية ببورسعيد، اقتراب افتتاح معهد الحرية للغات والذي يعد أول معهد أزهرى للغات ببورسعيد خلال العام الدراسي الجديد الحالي، وذلك ضمن استعدادات التعليم الأزهري لتنفيذ خطة شاملة لتطوير العملية التعليمية بالمحافظة.

افتتاح أول معهد ازهري للغات

كان اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وجه بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بافتتاح المعهد لينضم للمنظومة التعليمية خلال العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد لاستعراض ومناقشة الاستعدادات والإجراءات النهائية الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2025-2026، ضمن سلسلة من الاجتماعات والجولات يقوم بها المحافظ للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير بيئة تعليمية محفزة ومتطورة للطلاب.

واستعرض الإجتماع موقف المعاهد الأزهرية من الجودة والاعتماد وموقف تسليم الكتب الدراسية وبرامج التدريب بالأزهر، وأعمال احلال وتجديد معهد العاشر من رمضان وتجهيزات المعاهد الأزهرية لاستقبال الدراسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.