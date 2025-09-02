محافظ بورسعيد: البدء في مد خط مياه شرب على ترعة سرحان خلال الشهر المقبل

أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد استجابته لمجموعة من مطالب أهالي قرى الجنوب والتي يعانون منها والخاصة للوصول الكهرباء والماء وبعض التسهيلات على مزارعي قرى جنوب بورسعيد.

محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي، فيتو

محافظ بورسعيد يصدر قرارات بحل مشكلات الجنوب

وأكد محافظ بورسعيد بأنه أصدر أوامره بالإسراع في تنفيذ شبكة الكهرباء الداخلية لعدد ٦ جمعيات زراعية على جانبي طريق ١٧ بالجنوب تتغذى من ٣ محولات يتم تركيبها فور الانتهاء من الشبكات الداخلية الخاصة بالمواطنين.

محافظ بورسعيد يعلن بحث حل مشكلة المياه بجنوب بورسعيد

وفيما يتعلق بمشكلة مياه الشرب بعدد من قرى الجنوب، أوضح المحافظ أنه سيتم البدء في مد خط مياه شرب على ترعة سرحان بطول ٦ كيلومترات خلال الشهر المقبل، وذلك بتنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب، لخدمة مناطق (ري ١ – ري ٢ – ري ٣).

كما أكد محافظ بورسعيد على الإسراع في حل مشكلة مياه الشرب بجنوب بورسعيد، مشيرا إلى لقائه الأخير مع وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني،وتم عرض كافة مشكلات اهالي قرى جنوب بورسعيد، وعلى رأسها مشكلة الصرف الصحي، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تضمن النهوض بالمرافق الأساسية بقرى الجنوب، ومنها الاتفاق على قرب افتتاح وتشغيل محطة رفع ومعالجة مشروع ناصر بالجنوب،و قرب تشغيل محطة رفع ومعالجة قرية الفتح لمعالجة مشكلات الصرف الصحي بمناطق قرى الجنوب.

تيسير إجراءات السداد للجمعية الزراعية بجنوب بورسعيد

كما أكد محافظ بورسعيد تيسير إجراءات السداد للجمعيات الزراعية التي لم تنته بعد من سداد مستحقات تقنين أوضاع المزارعين، تمهيدًا لتمليك الأراضي.

