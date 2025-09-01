تعليم الوادي الجديد ينظم برنامجا للطلاب المبتكرين ولقاءات توعوية بنظام الدمج الشامل

تنظم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، بالتعاون برنامجا تثقيفيا ترفيهيا يستهدف تلاميذ وطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.



وأوضح الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، في بيان له اليوم الإثنين، أن البرنامج يهدف إلى تنمية المهارات العلمية والتقنية لدى الطلاب لإعداد جيل من المبتكرين الصغار، إلى جانب مواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم.



وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى تنظيم مجموعة من اللقاءات التدريبية لتنمية مهارات الطلاب، علميا وفكريا واجتماعيا ونفسيا، فضلا عن تنظيم رحلات ترفيهية للتعرف على البيئة المحيطة.

لقاءات توعوية بنظام الدمج الشامل

وفي ذات السياق يشارك قطاع تعليم الوادى الجديد، في سلسلة من اللقاءات التوعوية بنظام الدمج الشامل، وذلك عبر قاعات الفيديو كونفراس، وذلك فى إطار الاهتمام بطلاب الدمج داخل المدارس ولتعزيز نتائج التلاميذ المدمجين وإعداد بيئة تعليمية دامجة ومرحبة بالجميع.



وأكد الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن اللقاءات تستهدف مديرى التعليم الإبتدائي بالمديرية والإدارات التعليمية وموجهى الصفوف الأولى ومعلمي المواد الأساسية والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمرحلة الابتدائية، فيما يستمر تنفيذ البرنامج حتى 14 سبتمبر 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.