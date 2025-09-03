الأربعاء 03 سبتمبر 2025
وكيل التعليم بالدقهلية يشهد ختام الأنشطة الصيفية (صور)

وكيل تعليم الدقهلية
وكيل تعليم الدقهلية بمركز الاستكشاف، فيتو

 شهد المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، فعاليات ختام الأنشطة الصيفية للمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا فرع المنصورة، بحضور الدكتور أحمد يحيي مدير عام إدارة غرب المنصورة التعليمية، وعادل فؤاد مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية.

استعراض مجمع الأنشطة في فعاليات ختام الأنشطة

شملت فعاليات ختام الأنشطة استعراض مجمع لما تم من أنشطة كان من أهمها:

معرض المشاريع العلمية 
الأعمال الفنية والأشغال اليدوية 
عرض الطباعة ثلاثية الأبعاد 
عرض المبكي ميكي 
عرض السبورة التفاعلية

محافظة الدقهلية العريقة كانت وستظل مهدًا للعلماء والمبدعين والمفكرين

أبدي الرشيدي إعجابه وفخره بما شهده من أنشطة، مشيرًا إلى أن محافظة الدقهلية العريقة كانت وستظل مهدًا للعلماء والمبدعين والمفكرين المتميزين، داعيًا طلاب المركز وغيرهم من الطلاب إلى العمل بجد واجتهاد لرفع إسم محافظتهم عاليآ والنهوض بوطنهم الغالي مصر فهم لبنات بناء مستقبل هذا الوطن.

في الختام قدم  الشكر والتقدير  لمديرة المركز وفريق العمل على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.

تم الاحتفال وسط أجواء يسودها الاهتمام بالعلم والمعرفة، والحرص الدائم على تعزيز وتطوير قدرات أبناء تعليم الدقهلية المتميزين.

