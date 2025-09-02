الأربعاء 03 سبتمبر 2025
مدير تعليم الإسكندرية يكلف بسرعة الانتهاء من صيانة المدارس

مدير تعليم الإسكندرية
مدير تعليم الإسكندرية

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الثلاثاء الموافق ٢من سبتمبر٢٠٢٥ اجتماع مع إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية.

ياتى ذلك في ضوء توجيهات  الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتنمية مهارات وقدرات الطلاب.

جاء ذلك بحضور المهندس ماهر صديق رئيس قطاع المرافق بهيئة الأبنية التعليمية ومحمد عبد السلام مدير ادارة التخطيط والمتابعة  وذلك استعدادا لإستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥_٢٠٢٦ والإجراءات التي تم اتخاذها والوقوف علي مدي جاهزية المدارس الجديدة ( إنشاء جديد - توسع )  لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد من حيث تجهيز الفصول أو تسكين المراحل..

وقد شدد مدير المديرية علي عدم إستلام المباني الجديدة إلا بعد التأكد من إنتهاء أعمال التشطيبات بها لضمان حُسن سير العملية التعليمية وبيان بالمدارس التي بها توسعات لخفض كثافات الفصول وبيان بالفصول أو الحجرات الغير مستغلة مع بيان المرحلة ومقترح بتشغيل الفصول.

 
ووجه ابو زيد فى نهاية اللقاء من الإنتهاء من أعمال الصيانة البسيطة او الصيانة الشاملة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي لتقديم خدمة تعليمية مميزة لأبنائنا الطلاب لتوفير بيئة تعليمية ملائمة.....

