أخطرها الباراسيتامول، هيئة الدواء تحذر من الجرعات الزائدة للأدوية

أكدت هيئة الدواء المصرية أن الجرعة الزائدة لا تعني مجرد تناول كمية إضافية من الدواء، بل تمثل حالة طبية طارئة قد تهدد الحياة، إذ تحدث عندما يتناول الشخص كميات تفوق قدرة الجسم على التعامل معها، حتى لو كانت أدوية موصوفة من الطبيب.

أعراض الجرعة الزائدة من الأدوية

وأوضحت الهيئة أن أبرز الأعراض المصاحبة للجرعات الزائدة تشمل:

اضطرابات عصبية وحركية

صعوبات في التنفس

تغيرات ملحوظة في السلوك والوعي

كما كشفت الهيئة أن عقار الباراسيتامول مسئول عن نحو 50% من حالات التسمم غير المقصود، مما يستدعي الحذر الشديد عند استخدامه.

وشددت الهيئة على أهمية نشر الوعي بين المواطنين وتقديم الدعم لكل من يحتاج المساعدة، مع ضرورة التعامل الفوري مع أي حالة يشتبه أنها تعرضت لجرعة زائدة من خلال التوجه إلى أقرب مستشفى أو الاتصال بخدمات الطوارئ.

الأدوية السائلة

من جانب آخر، أكدت هيئة الدواء المصرية أن الأدوية السائلة تمثل حل مناسب في العديد من الحالات الطبية، نظرا لما تتميز به من سهولة في الاستخدام، ومرونة في تحديد الجرعات، بالإضافة إلى كونها ملائمة بشكل خاص للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في بلع الأقراص أو الكبسولات.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن هذه المميزات الثلاث تجعل الأدوية السائلة خيارا مفضلا في عدد كبير من الحالات، حيث يتيح الشكل السائل سهولة تناول الدواء، وإمكانية ضبط الجرعة بدقة أكبر مقارنة ببعض الأشكال الصيدلية الأخرى، فضلًا عن ملاءمتها للأطفال وكبار السن والمرضى الذين يعانون من مشكلات في البلع.

تعليمات استخدام الأدوية السائلة

ورغم سهولة استخدام الأدوية السائلة، شددت هيئة الدواء المصرية على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بتناولها، نظرًا لعدة نقاط هامة:

وتتطلب هذه الأدوية حفظا جيدا لمنع تحللها أو فسادها، إذ أنها أقل ثباتًا من الأدوية ذات الشكل الصلب.

وقد لا يكون طعمها مقبولا في بعض الأحيان، وهو ما قد يعيق الالتزام بتناولها بالنسبة لبعض المرضى.

وتحتاج إلى دقة شديدة في تحديد وتناول الجرعة، لأن أي زيادة أو نقص قد يؤدي إلى تغيير في تأثير الدواء المطلوب، سواء بالزيادة أو النقصان.

