بطولة لندن كلاسيك للإسكواش، خسارة 6 مصريين في الدور الأول
الإسكواش، شهدت منافسات الدور الأول من بطولة لندن كلاسيك المفتوحة للإسكواش (الفئة الذهبية)، خسارة 6 لاعبين مصريين.
وجاءت نتائج اللاعبين المصريين في الدور الأول كالتالي:
فوز محمد أبو الغار على الإنجليزي ديكلان جيمس بنتيجة (2-0)
خسارة محمد الشربيني أمام الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة (0-2)
خسارة نور أبو المكارم أمام الإنجليزية تسيني مورفي بنتيجة (0-2)
خسارة هنا رمضان أمام الأسكتلندية جورجيا أديرلي بنتيجة (0-2)
خسارة هنا معتز أمام الإنجليزية جرايس جير بنتيجة (1-2)
خسارة كنزي أيمن أمام الإنجليزية لوسي تورميل بنتيجة (0-2)
خسارة مريم متولي أمام الإنجليزية جازمين هوتون بنتيجة (0-2)
