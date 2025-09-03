الأربعاء 03 سبتمبر 2025
رياضة

بطولة لندن كلاسيك للإسكواش، خسارة 6 مصريين في الدور الأول

الإسكواش، فيتو
الإسكواش، فيتو

الإسكواش، شهدت منافسات الدور الأول من بطولة لندن كلاسيك المفتوحة للإسكواش (الفئة الذهبية)، خسارة 6 لاعبين مصريين.

وجاءت نتائج اللاعبين المصريين في الدور الأول كالتالي:

فوز محمد أبو الغار على الإنجليزي ديكلان جيمس بنتيجة (2-0)

خسارة محمد الشربيني أمام الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة (0-2)

خسارة نور أبو المكارم أمام الإنجليزية تسيني مورفي بنتيجة (0-2)

خسارة هنا رمضان أمام الأسكتلندية جورجيا أديرلي بنتيجة (0-2)

خسارة هنا معتز أمام الإنجليزية جرايس جير بنتيجة (1-2)

خسارة كنزي أيمن أمام الإنجليزية لوسي تورميل بنتيجة (0-2)

خسارة مريم متولي أمام الإنجليزية جازمين هوتون بنتيجة (0-2)

