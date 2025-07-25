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رياضة

الحمامي ورشدي وسهيلة يتأهلون إلى نصف نهائي بطولة العالم لناشئي الإسكواش

الحمامي، فيتو
الحمامي، فيتو

تأهلت سهيلة حازم ونادين الحمامي وأدهم رشدي لاعبو وادي دجلة ومروان عسل وأمينة عرفي لاعبو منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من بطولة العالم لناشئي الإسكواش المقامة بالتجمع الخامس تحت تنظيم الاتحاد المصري للإسكواش. 

 

ويقترب اللاعبون بذلك خطوة جديدة من تحقيق اللقب، في تتويجٍ لجهود إدارة أندية وادى دجلة في دعم أبطال النادي للمشاركة في البطولات الكبرى داخل مصر وخارجها، بهدف تحقيق نتائج إيجابية وتعزيز ريادة مصر في اللعبة.


وفازت بطلة وادى دجلة سهيلة حازم على تس تشينج تشيوتغ، في مباراة دور ربع النهائي بنتيجة 3-2، بواقع أشواط: 11–1، 6–11، 11–5، 8–11، 11–1 في مباراة استغرقت 44 دقيقة. 

 

وفازت نادين الحمامي المصنفة 93 عالميًا على أنا كونج، في مباراة دور ربع النهائي بنتيجة 3-0، بواقع أشواط: 11–3، 11–3، 11–1 في مباراة استغرقت 27 دقيقة وفي منافسات الرجال.

وتغلّب أدهم رشدي على منافسه سيف الدين رفاعي بنتيجة 3-0، بواقع أشواط: 13–11، 11–9، 5–3، في مباراة استغرقت 52 دقيقة. 

ومن المقرر أن يواجه أدهم رشدي منافسه مروان عسل، في دور الـنصف النهائي من البطولة، يوم 25 يوليو. 

كما ستواجه سهيله حازم منافستها أمينة عرفي، المصنفة الخامسة عالميًا، وستواجه نادين الحمامي منافستها أناهات ساينغ، المصنفة 54 عالميًا في اليوم نفسه.


جدير بالذكر أن بطولة العالم لناشئي الإسكواش 2025 تُعد حدثًا عالميًّا بارزًا لفئة تحت 19 سنة، وتُقام في القاهرة بمشاركة قوية من مصر وعدد من دول العالم، وتشمل منافسات فردية وجماعية. 

وتُعد البطولة من أبرز الفعاليات في رياضة الإسكواش، إذ تجمع نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم. تُقام البطولة خلال الفترة من 21 يوليو الجاري وحتى 1 أغسطس المقبل، بمشاركة 220 لاعبًا ولاعبة من جنسيات متعددة.

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