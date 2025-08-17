سبورتنج يجدد عقدد نور الشربني بطلة العالم في الاسكواش لـ2029

جدد مجلس إدارة نادي سبورتنج عقد بطلة العالم في الإسكواش نور الشربيني، المتوجة بثماني بطولات عالم حتى عام 2029، في خطوة تعكس حرص النادي على دعم أبطاله والحفاظ على نجومه المميزين.

ويأتي هذا التمديد ضمن استراتيجية النادي لدعم نورالشربيني في مشوارها نحو المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وتحقيق حلم التتويج بميدالية أولمبية في أول ظهور رسمي للعبة الإسكواش ضمن الأولمبياد، إلى جانب تقدير إدارة النادي لما حققته من إنجازات استثنائية على المستويين المحلي والدولي.

وكانت نور الشربيني لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش، قد أعربت عن سعادتها بحصد جائزة أفضل لاعبة في العالم لموسم 2024/2025، بعد حصولها على النسبة الأكبر من تصويت رابطة اللاعبين المحترفين.

وقالت نور الشربيني: "لقد كان موسما طويلا وصعبا، وأنا سعيدة بإنهائه بهذه الطريقة، شعور رائع بالحصول على جائزة أفضل لاعبة في العالم، وأنا سعيدة بالفوز بها هذا العام.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش، عن جوائز الأفضل للموسم 2024/2025، بعد ختام بطولاته بشكل رسمي.

وجاءت جوائز رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش كالتالي:

جوائز الكبار

أفضل لاعبة - نور الشربيني (مصر)

حصدت 4 ألقاب وهي، بطولة العالم للإسكواش وبطولة مصر الدولية وبطولة باريس وبطولة قطر كلاسيك.

أفضل لاعب - علي فرج (مصر)

حصل على 5 بطولات أهمها: بطولة أمريكا المفتوحة، وأعلن اعتزاله مؤخرا بعد خسارة لقب بطولة العالم أمام مصطفى عسل.

جوائز الناشئين

أفضل لاعب شاب - محمد زكريا (مصر)

أفضل لاعبة شابة - أمينة عرفي (مصر)

أفضل مباراة

رجال - علي فرج × دييجو إلياس (نصف نهائي بطولة باريس المفتوحة)

سيدات - هانيا الحمامي × نوران جوهر (نهائي بطولة الأبطال)

