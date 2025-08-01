الجمعة 01 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر لناشئي الإسكواش يفوز على أمريكا ويحصد بطولة العالم (صور)

منتخب مصر يتوج ببطولة
منتخب مصر يتوج ببطولة العالم للإسكواش للناشئين

حصد منتخب مصر للناشئين بطولة العالم للإسكواش ناشئين وناشئات بعد الفوز على حساب نظيره منتخب أمريكا، في المباراة النهائية، اليوم، في البطولة التي تستضيفها مصر على ملاعب نادي بلاك بول.

واختتمت اليوم بطولة العالم للإسكواش ناشئين وناشئات، التي استضافتها مصر على ملاعب نادي بلاك بول في التجمع الخامس، خلال الفترة من 21 يوليو الماضي وحتى الأول من أغسطس الجاري.

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر للناشئات هو الأخر توج ببطولة العالم للإسكواش ناشئين وناشئات بعد الفوز على حساب نظيره منتخب هونج كونج، بنتيجة فرق 2-0. 

وتأهل منتخب الناشئات أمس، بعد فوزه على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-0، بقيادة أمينة عرفي وجنى جلال، بينما عبر منتخب الناشئين على حساب منتخب إنجلترا بفوزه بنتيجة 2-0، بقيادة محمد زكريا وإياد داود.

ويمثل منتخب مصر للناشئين في بطولة الإسكواش، 4 لاعبين، وهم: أصحاب ميداليات منافسات الفردي، محمد زكريا، بطل العالم، صاحب الميدالية الذهبية، يصاحبه مروان عسل، صاحب الميدالية الفضية، وإياد داوود وأدهم رشدي، صاحبا الميدالية البرونزية.


كما يضم منتخب مصر للناشئات، 4 لاعبات من صاحبات ميداليات منافسات الفردي، وهن: أمينة عرفي، بطلة العالم، صاحبة الميدالية الذهبية، ويرافقها نادين الحمامي، صاحبة الميدالية الفضية، وجنى جلال وسهيلة حازم، صاحبتا الميدالية البرونزية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر للناشئين بطولة العالم للإسكواش ناشئين وناشئات بطولة العالم للاسكواش منتخب أمريكا منتخب هونج كونج

مواد متعلقة

جدول مباريات الأهلي في شهر أغسطس

منتخب مصر يتوج ببطولة العالم للإسكواش للناشئات بعد الفوز على هونج كونج (صور)

الأكثر قراءة

القبض على زوج أم مكة

الداخلية تعلن القبض على أم مكة وأم سجدة بتهمة بث فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة للحياء

الموسيقى بدلًا من الحداد، محمد رمضان يثير الجدل بتصرفه بعد وفاة ضحية حفله

أهالي شبرا الخيمة يشيعون جثمان ضحية حادث حفل محمد رمضان (صور)

تحقيقات موسعة في سقوط سيارة ملاكي بداخلها رجل وزوجته بحفرة عميقة في حدائق أكتوبر

بعد رسوب 84% من طلاب الفرقة الأولى، كلية أصول الدين بأزهر الزقازيق توضح الأسباب

رئيس إسكان النواب: أستبعد اعتراض رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الإيجار القديم

بعد الحادث المأساوي، محمد رمضان يحيي حفلا جديدا بالساحل الشمالي الليلة

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

تعرف على مصاريف خدمة حساب التوفير في بنك القاهرة

تعرف على اخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

مواصفات أوبو Oppo Reno 14 بعد إطلاقه رسميا

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات لويس دياز مع ليفربول بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع الخبز في المنام وعلاقته بالحصول على أموال

بعد حادث حفل محمد رمضان، حكم استعمال الألعاب النارية والمفرقعات والاتجار بهما

لماذا لا يدخل أحد الجنة بعمله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads