منتخب مصر لناشئي الإسكواش يفوز على أمريكا ويحصد بطولة العالم (صور)

حصد منتخب مصر للناشئين بطولة العالم للإسكواش ناشئين وناشئات بعد الفوز على حساب نظيره منتخب أمريكا، في المباراة النهائية، اليوم، في البطولة التي تستضيفها مصر على ملاعب نادي بلاك بول.

واختتمت اليوم بطولة العالم للإسكواش ناشئين وناشئات، التي استضافتها مصر على ملاعب نادي بلاك بول في التجمع الخامس، خلال الفترة من 21 يوليو الماضي وحتى الأول من أغسطس الجاري.

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر للناشئات هو الأخر توج ببطولة العالم للإسكواش ناشئين وناشئات بعد الفوز على حساب نظيره منتخب هونج كونج، بنتيجة فرق 2-0.

وتأهل منتخب الناشئات أمس، بعد فوزه على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-0، بقيادة أمينة عرفي وجنى جلال، بينما عبر منتخب الناشئين على حساب منتخب إنجلترا بفوزه بنتيجة 2-0، بقيادة محمد زكريا وإياد داود.

ويمثل منتخب مصر للناشئين في بطولة الإسكواش، 4 لاعبين، وهم: أصحاب ميداليات منافسات الفردي، محمد زكريا، بطل العالم، صاحب الميدالية الذهبية، يصاحبه مروان عسل، صاحب الميدالية الفضية، وإياد داوود وأدهم رشدي، صاحبا الميدالية البرونزية.



كما يضم منتخب مصر للناشئات، 4 لاعبات من صاحبات ميداليات منافسات الفردي، وهن: أمينة عرفي، بطلة العالم، صاحبة الميدالية الذهبية، ويرافقها نادين الحمامي، صاحبة الميدالية الفضية، وجنى جلال وسهيلة حازم، صاحبتا الميدالية البرونزية.

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