بعد رسالة غامضة، سر أزمة مصطفى عسل المصنف الأول عالميا في الإسكواش

أثار مصطفى عسل، بطل الإسكواش، والمصنف الأول عالميا، حالة من الجدل بعدما نشر رسالة غامضة عبر حسابه على منصة إكس حول تعرضه لظلم دون ومحاربة من بعض الأشخاص.

وقال مصطفى عسل عبر حسابه بمنصة إكس: "لازم وجود حل مش ممكن، الواحد بيتحارب في بلده من أشخاص معينة السنين دي كلها وساكت".

وأوضح: "أرجو التدخل السريع قبل فوات الأوان وهكشف عن كل حاجة.. شكرًا".

وكشفت مصادر أن أزمة اللاعب اشتعلت مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش برئاسة آمنة الطرابلسي، بسبب عدم تجديد تعاقد المدير الفني الإنجليزي جيمس ويلستروب الذي يتولى تدريبه، حيث انتهى التعاقد مع المدرب ويرغب اللاعب في استمرار حتى نهاية أولمبياد لوس أنجلوس 2028، التي تشهد لأول مرة مشاركة الإسكواش في الأولمبياد.

ورفض اتحاد الإسكواش تحمل قيمة راتب المدير الفني الأجنبي الذي يتولى تدريب مصطفى عسل وهو ما أثار غضب اللاعب، حيث طلب مسئولو الاتحاد تعيين جهاز فني مصري وهو ما رفضه اللاعب الذي تمسك بالمدرب الأجنبي.

ما أشعل الأزمة أكثر كان موافقة الاتحاد على تدريب نور الشربيني زميلته في منتخب الإسكواش مدرب أجنبي ويتحمل اتحاد الاسكواش راتبه.

يذكر أن مصطفى عسل احتل وصافة بطولة العظماء الثمانية، والتي تعد آخر بطولات موسم الإسكواش 2024-2025، والتي أقيمت في تورتنو الكندية خلال الفترة بين 23 إلى 28 يونيو الماضي حين خسر أمام الويلزي جويل ميكين بثلاثة أشواط نظيفة، بعد أن انسحب من الشوط الثالث بسبب الإصابة.

الكشف عن جدول منافسات لعبة الإسكواش في أولمبياد لوس أنجلوس

فيما أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028 عن الجدول الرسمي لمنافسات لعبة الإسكواش، والتي ستقام لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية في النسخة المقبلة.

جدول منافسات الإسكواش في أولمبياد لوس أنجلوس

نوع المنافسة: فردي رجال وفردي سيدات

عدد المشاركين: 16 لاعبًا في كل فئة

المكان: مركز الإسكواش في منطقة "يونيفرسال سيتي" (Universal City Squash Center – Universal City Zone)

مدة المنافسات: 10 أيام

تاريخ البداية: السبت 15 يوليو 2028

تاريخ الختام: الإثنين 24 يوليو 2028

أوقات اللعب اليومية:

15 – 20 يوليو: من الساعة 19:30 إلى 23:15

21 و22 يوليو: من 20:30 إلى 23:15

23 و24 يوليو (مباريات الميداليات): من 20:30 إلى 23:3

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.