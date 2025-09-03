الممثل جي سونغ في بطولة مسلسل “Apartment”

أفادت تقارير صحفية أن النجم الكوري الجنوبي جي سونج قد تلقى عرضًا لبطولة مسلسل درامي جديد يحمل اسم "Apartment"، ومن المقرر عرضه على قناة JTBC.

وذكرت وكالة STAR NEWS في تقرير لها بتاريخ 2 سبتمبر، أن الممثل جي سونغ يستعد للمشاركة في العمل الجديد. وفي ردها على هذه الأنباء، أكدت وكالة الممثل أن جي سونغ "يراجع العرض حاليًا بشكل إيجابي".

وتدور أحداث المسلسل حول زعيم عصابة سابق يترشح لمنصب رئيس رابطة سكان أحد المجمعات السكنية، سعيًا منه للاستيلاء على أموال مخبأة في المبنى. ولكن خلال سعيه، يكشف عن فساد كبير داخل المجمع، ويتحول تدريجيًا إلى بطل شعبي في حيه.

وبحسب التقارير، فإن الدور الذي عُرض على جي سونغ هو شخصية "هاي كانغ"، زعيم العصابة السابق.

يُذكر أن جي سونغ مشغول حاليًّا بتصوير مسلسل آخر بعنوان "Judge Lee Han Young" (القاضي لي هان يونغ)، والذي سيُعرض على قناة MBC في وقت لاحق من هذا العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.