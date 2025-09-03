الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الممثل جي سونغ في بطولة مسلسل “Apartment”

الممثل جي سونغ، فيتو
الممثل جي سونغ، فيتو

أفادت تقارير صحفية أن النجم الكوري الجنوبي جي سونج قد تلقى عرضًا لبطولة مسلسل درامي جديد يحمل اسم "Apartment"، ومن المقرر عرضه على قناة JTBC.

وذكرت وكالة STAR NEWS في تقرير لها بتاريخ 2 سبتمبر، أن الممثل جي سونغ يستعد للمشاركة في العمل الجديد. وفي ردها على هذه الأنباء، أكدت وكالة الممثل أن جي سونغ "يراجع العرض حاليًا بشكل إيجابي".

وتدور أحداث المسلسل حول زعيم عصابة سابق يترشح لمنصب رئيس رابطة سكان أحد المجمعات السكنية، سعيًا منه للاستيلاء على أموال مخبأة في المبنى. ولكن خلال سعيه، يكشف عن فساد كبير داخل المجمع، ويتحول تدريجيًا إلى بطل شعبي في حيه.

وبحسب التقارير، فإن الدور الذي عُرض على جي سونغ هو شخصية "هاي كانغ"، زعيم العصابة السابق.

يُذكر أن جي سونغ مشغول حاليًّا بتصوير مسلسل آخر بعنوان "Judge Lee Han Young" (القاضي لي هان يونغ)، والذي سيُعرض على قناة MBC في وقت لاحق من هذا العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جي سونغ الكوري الجنوبي جي سونغ Apartment

مواد متعلقة

سوزي ولي سو هيوك وديكس في بطولة دراما مقتبسة من القصص المصورة

"last summer" يجمع لي جاي ووك وتشوي سونغ أون في دراما رومانسية جديدة

الأكثر قراءة

ارتفاع تدريجي مقلق، حركة سعر الذهب في مصر خلال شهر وتوقعات صادمة الفترة المقبلة

هكذا يتصرف الكبار، هدية ثمينة من محمد صلاح لأحدث المنضمين إلى منتخب مصر

انخفاض مفاجئ بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025

محمد عبد الجليل يكتب: ليلة الدماء والنار، الداخلية تقتحم عش الأفاعي بالدقهلية وتقضي على 8 تجار مخدرات، تفاصيل سرية، ووزير الداخلية يتابع لحظة بلحظة "حتى تمام يا فندم"

الدفعة الأولى، الكونجرس الأمريكي ينشر 33 ألف صفحة من "وثائق إبستين"

أحمد حسن يهاجم شوبير: ركز في شغلك وبطل فتن ووفر نصايحك لحاجة تانية

أسفر عن مصرع وإصابة 35 شخصا، 4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حادث أتوبيس الشرقية

انخفاض لتر الذرة والعباد، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads