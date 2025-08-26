سوزي ولي سو هيوك وديكس في بطولة دراما مقتبسة من القصص المصورة

كشفت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس، أن الممثل لي سو هيوك يجري محادثات للانضمام إلى طاقم مسلسل "The Men of the Harem"، وهو عمل درامي فانتازي مرتقب، إلى جانب النجمين سوزي وديكس.

ووفقًا للتقارير، فقد عُرض على لي سو هيوك دور رئيسي في المسلسل، وهو ما أكدته وكالته SARAM Entertainment في بيان رسمي، حيث أفادت بأنه "تلقى عرضًا للمشاركة في الدراما ويقوم بمراجعته بشكل إيجابي".

ويعتمد مسلسل "The Men of the Harem" على رواية ويب شهيرة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي فانتازي حول الإمبراطورة لاتيل من إمبراطورية تاريم، التي تستقدم محظين ذكور لحماية عرشها.

ويشرف على إخراج العمل المخرج الشهير لي إيونغ بوك، الذي أخرج أعمالًا ناجحة مثل "Sweet Home 2" و"Sweet Home 3" و"Mr. Sunshine" و"Goblin". كما يشارك في المشروع الكاتبة هوانغ جين يونغ، التي ألفت مسلسل "My Dearest" الذي عُرض على قناة MBC.

ويذكر أن وكالتي سوزي وديكس كانتا قد أكدتا في وقت سابق أن نجميهما يجريان محادثات أيضًا للمشاركة في المسلسل.

ويعد لي سو هيوك من الممثلين الذين يتمتعون بمسيرة فنية غنية، حيث شارك في العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة مثل "High School King of Savvy" و"Scholar Who Walks the Night" و"Doom at Your Service" و"Queen Woo".

