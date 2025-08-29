أغنية "Golden" لفرقة "HUNTR/X" الكورية تحطم جميع الأرقام القياسية في عالم الموسيقى

في إنجاز تاريخي، حققت فرقة "HUNTR/X" الخيالية، بطلة فيلم الرسوم المتحركة الشهير على نتفليكس "صائدو شياطين الكيبوب"، رقمًا قياسيًا جديدًا في عالم الموسيقى.

وتجاوزت أغنيتها "Golden" حاجز الـ 1000 ساعة من تصنيف "Perfect All-Kill" (PAK)، لتصبح بذلك أول أغنية على الإطلاق تحقق هذا الإنجاز الفريد.

ويُمنح تصنيف "Perfect All-Kill" للأغنية التي تتصدر جميع المخططات الموسيقية الرئيسية في كوريا الجنوبية بشكل متزامن، وتشمل هذه المخططات: Melon وGenie وBugs وFLO وVIBE وYouTube Music، بالإضافة إلى مخططات iChart الأسبوعية واللحظية الخاصة بـ Instiz.

وكانت الأغنية قد بدأت مسيرتها نحو هذا الرقم القياسي في 14 يوليو، عندما حققت أول تصنيف "Perfect All-Kill" لها. وفي 11 أغسطس، كانت الأغنية قد جمعت 656 ساعة من هذا التصنيف، متجاوزة بذلك الأرقام القياسية السابقة التي حققتها أغنيتا "Ditto" لفرقة NewJeans و"Dynamite" لفرقة BTS.



وحتى الآن، وصل إجمالي عدد ساعات تصنيف "Perfect All-Kill" لأغنية "Golden" إلى 1028 ساعة.

فيلم kpop Demons hunters

يُذكر أن فرقة "HUNTR/X" هي محور فيلم "Kpop Demons Hunters" الذي عُرض لأول مرة في 22 يونيو.

وتدور قصة الفيلم حول الأعضاء الثلاثة الذين يعيشون حياة مزدوجة؛ ففي النهار هم نجوم كي-بوب مشهورون، وفي الليل يقاتلون الشياطين التي تهدد البشرية. وتتخذ الأحداث منعطفًا مثيرًا مع ظهور فرقة فتيان منافسة تُدعى "Saja Boys"، والتي تتكشف حقيقتهم فيما بعد بأنهم فصيل شيطاني يسعى لجذب العالم بموسيقاهم وسرقة أرواح البشر.

