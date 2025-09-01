ستراي كيدز تصنع التاريخ في بيلبورد وتتجاوز BTS بـ "KARMA"

حققت فرقة الكيبوب ستراي كيدز إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في قوائم بيلبورد، مسجلًا أكبر أسبوع مبيعات له على الإطلاق في الولايات المتحدة بفضل ألبومه الجديد "KARMA".

أعلنت مجلة بيلبورد أن الألبوم الجديد لـ"Stray Kids" قد تصدر قائمة أفضل 200 ألبوم فور صدوره، ليصبح بذلك سابع ألبوم على التوالي للفرقة يصل إلى قمة هذه القائمة المرموقة.

وبهذا الإنجاز، أصبح ستراي كيدز أول فنان في تاريخ قائمة بيلبورد 200 الممتد لـ 69 عامًا، يتمكن من جعل أول سبعة ألبومات له تتصدر القائمة منذ لحظة طرحها.

ولم يقتصر الإنجاز على ذلك، بل تخطى الفريق فرقًا عالمية شهيرة مثل BTS ولينكين بارك وديف ماثيوز باند، ليتربع على عرش الفرق الموسيقية التي حققت أكبر عدد من الألبومات في المركز الأول على قائمة بيلبورد 200 خلال القرن الحادي والعشرين (منذ عام 2000).

لم يكن ألبوم "KARMA" مجرد نجاح عادي، بل حقق أكبر مبيعات أسبوعية لـ"ستراي كيدز" في الولايات المتحدة. فوفقًا لشركة Luminate (المعروفة سابقًا باسم Nielsen Music)، باع الألبوم 313,000 وحدة في الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس، مسجلًا بذلك رقمًا قياسيًا شخصيًا جديدًا للفرقة.

مبيعات ستراي كيدز في الولايات المتحدة

وشملت مبيعات الألبوم 296,000 مبيعات ألبوم تقليدية، مما جعله الألبوم الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة خلال الأسبوع، ويمثل أيضًا أعلى رقم في مسيرة الفرقة، و16,000 وحدة من الألبومات المكافئة للبث (SEA)، وهو ما يعادل 23.12 مليون استماع صوتي حسب الطلب على مدار الأسبوع، هذا بالإضافة ل1,000 وحدة من الألبومات المكافئة للمقطوعات (TEA) في أسبوعه الأول.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع ألبومات ستراي كيدز التي دخلت قائمة بيلبورد 200 قد تصدرتها فور إصدارها، وهيODDINARY"، "MAXIDENT"، "★★★★★ (5-STAR)"، "ROCK-STAR"، "ATE"، و"合 (HOP)".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.