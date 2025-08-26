"last summer" يجمع لي جاي ووك وتشوي سونغ أون في دراما رومانسية جديدة

يستعد محبو المسلسلات الكورية لمتابعة دراما رومانسية جديدة تحمل عنوان "الصيف الأخير"، من المقرر عرضها في نوفمبر عبر قناة KBS2.

يجمع العمل بين النجمين لي جاي ووك وتشوي سونغ أون، في قصة تدور حول مواجهة الحقيقة الكامنة في "صندوق باندورا" بشأن الحب الأول بين صديقين منذ الطفولة.

قصة دراما last summer

يتألق لي جاي ووك في أول أدواره المزدوجة، حيث يجسد شخصيتي الشقيقين التوأم، بايك دو ها وبايك دو يونغ. ينفصل الشقيقان في الطفولة إثر طلاق والديهما، فينتقل دو ها للعيش في الولايات المتحدة بينما يبقى دو يونغ في كوريا الجنوبية.

كل عام، يعود دو ها إلى كوريا لقضاء 21 يومًا من إجازته الصيفية في المنزل المزدوج الذي بناه والده، حيث يلتقي بشقيقه التوأم وصديقة الطفولة سونغ ها كيونغ، ابنة صديق والده. لكن العلاقة الوثيقة بين هذا الثلاثي تتغير إلى الأبد بعد حادثة وقعت قبل عامين.

من جانبها، تجسد تشوي سونغ أون دور سونغ ها كيونغ، وهي مهندسة معمارية حكومية تحلم بمغادرة قريتها. منذ صغرها، نشأت علاقة مليئة بالمشاحنات بينها وبين دو ها في المنزل المجاور، ولكن بمرور الوقت، تتحول مشاعرها تجاهه.

ومع ذلك، ترددها في فتح قلبها له يرجع إلى أن زياراته كانت تقتصر على فصل الصيف فقط. ومع تقدم الأحداث، تكتشف ها كيونغ حدثًا صادمًا يخص الشقيقين التوأم، ما يثير غضبها.

وأعرب فريق الإنتاج عن حماسه للعمل، مشيرًا إلى أن التوقعات عالية بالفعل للقصة الرومانسية التي تجمع بين الممثلين الموثوق بهما، لي جاي ووك وتشوي سونغ أون.

وأضافوا: "الدراما لن تستكشف العلاقة العاطفية بين الشخصيتين الرئيسيتين فحسب، بل ستسلط الضوء أيضًا على موضوع الهندسة المعمارية، وهو أمر نادر ما يُرى في الدراما، بالإضافة إلى قصص الشخصيات المحيطة بالأبطال. نطلب من المشاهدين دعم واهتمامهم بـ'last summer'، الذي سيكون مليئًا بأحداث متنوعة".

