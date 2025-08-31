الأحد 31 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

شركة "BigHit" توضح حقيقة علاقة جيمين من BTS بالممثلة سونغ دا أون

الممثلة سونغ دا أون
الممثلة سونغ دا أون وجيمين، فيتو

أصدرت شركة "بيغ هيت ميوزيك" التابعة لوكالة "هايب" بيانًا رسميًا  صباح اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس، لتوضيح الشائعات الأخيرة التي ربطت بين جيمين، عضو فرقة الكيبوب BTS، والممثلة سونغ دا أون.

وذلك بعد أن نشرت سونغ دا أون مقطع فيديو عبر حسابها على "تيك توك" في 27 أغسطس، ظهرت فيه وهي تنتظر جيمين أمام مصعد لتفاجئه بالتحية.وهو ما أثار العديد من الشائعات

شركة "BigHit" توضح حقيقة علاقة جيمين من BTS بالممثلة سونغ دا أون

وجاء في البيان الكامل لـ"بيغ هيت ميوزيك" ما يلي:

"امتنعت شركتنا عن إصدار أي بيانات حتى الآن احترامًا للحياة الخاصة لجيمين والشخص الآخر المذكور في هذا السياق.

ومع ذلك، ومع استمرار ظهور التقارير التكهنية والشائعات التي لا أساس لها من الصحة حول حياة الفنان الشخصية، وجدنا أنه لا مفر من توضيح الحقائق الأساسية.

كان الفنان والشخص المذكور على معرفة في الماضي وقد جمعتهما مشاعر مودة، ولكن هذا كان قبل عدة سنوات، وهما ليسا في علاقة في الوقت الحالي.

نطلب منكم الامتناع عن أي تكهنات متهورة حول حياتهما الخاصة. كما نرجو منكم الامتناع عن أي أفعال قد تسبب الأذى للشخص المذكور إلى جانب الفنان."

