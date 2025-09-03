الترمس، لتقوية المناعة وتحسين صحة البشرة والشعر

فوائد الترمس، يُعد الترمس من البقوليات الغنية بالقيمة الغذائية، وهو من الوجبات الخفيفة الشعبية التي ارتبطت بذكريات الأعياد والمناسبات في البيوت العربية والمصرية على وجه الخصوص.





ورغم أنه يعتبر عند البعض مجرد "تسالي" لذيذة، فإن الدراسات الحديثة أثبتت أن الترمس يمتلك كنزًا من الفوائد الصحية التي تجعله غذاءً متكاملًا يستحق أن يكون جزءًا من النظام الغذائي اليومي.



أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن الترمس ليس مجرد تسالي نلجأ إليها في المناسبات، بل هو غذاء متكامل يجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية المذهلة.



أضافت الدكتورة مها، أن الترمس يقدم باقة متكاملة من المنافع. كما أنه يلعب دورًا في العناية بالبشرة والشعر، ويُعتبر خيارًا ممتازًا للراغبين في إنقاص الوزن.



القيمة الغذائية للترمس

وأوضحت الدكتورة مها، أن الترمس يتميز بتركيبته الغنية بالبروتينات النباتية، حيث يحتوي على نسبة عالية منها تفوق معظم أنواع البقوليات الأخرى. كما يمد الجسم بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي والشعور بالشبع لفترات أطول. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على نسبة جيدة من الفيتامينات مثل فيتامين "B1" و"B2"، ومعادن مهمة مثل المغنيسيوم، الكالسيوم، الفوسفور، والزنك، وكلها عناصر تعزز من صحة الجسم وتقي من العديد من الأمراض.

الترمس لصحة الجسم

فوائد الترمس للصحة العامة

تحسين الهضم وصحة الأمعاء

بفضل احتوائه على الألياف الغذائية، يساعد الترمس على تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك. كما أن هذه الألياف تعمل على تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز مناعة الجهاز الهضمي ويحمي من اضطرابات القولون.

خفض مستويات الكوليسترول

أثبتت الأبحاث أن تناول الترمس بانتظام يساهم في خفض نسبة الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وزيادة الكوليسترول النافع (HDL)، وهو ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

التحكم في مستويات السكر في الدم

يعد الترمس غذاءً مناسبًا لمرضى السكري، إذ تعمل مكوناته من الألياف والبروتين على إبطاء امتصاص الجلوكوز في الدم، مما يحافظ على استقرار مستويات السكر ويمنع الارتفاع المفاجئ بعد تناول الطعام.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

لاحتوائه على الأحماض الأمينية الأساسية والمغنيسيوم، يساعد الترمس في تنظيم ضربات القلب وتحسين تدفق الدم. كما أن قدرته على تقليل الكوليسترول والدهون الثلاثية تجعله غذاءً واقيًا للقلب.

إنقاص الوزن ودعم الشعور بالشبع

البروتين والألياف الموجودان في الترمس يلعبان دورًا كبيرًا في كبح الشهية، حيث يمنحان إحساسًا بالامتلاء يدوم لساعات. لذلك يُعتبر الترمس خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن.

تقوية العظام والأسنان

يحتوي الترمس على الكالسيوم والفوسفور، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على كثافة العظام وصحة الأسنان. كما أن وجود المغنيسيوم يساعد في امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل.

تعزيز المناعة

المعادن مثل الزنك والحديد الموجودة في الترمس تلعب دورًا مهمًا في دعم جهاز المناعة، وزيادة قدرة الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

تحسين صحة البشرة والشعر

الترمس غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة. كما أن البروتين يساعد على تقوية الشعر وتعزيز نموه. ولعل استخدام الترمس المطحون في وصفات العناية بالبشرة يوضح قيمته في المجال التجميلي أيضًا.

فوائد الترمس للمرأة

دعم صحة الحمل: يحتوي الترمس على الفولات المهم لنمو الجنين وحماية الجهاز العصبي من التشوهات.

تنظيم الهرمونات: بفضل مكوناته من الألياف والبروتين، يساعد على تحسين التوازن الهرموني، خصوصًا لدى النساء اللواتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض.

العناية بالجمال: يُستخدم مسحوق الترمس في وصفات طبيعية لتقشير البشرة وإزالة الشعر الزائد وتفتيح الوجه.

الترمس لصحتك

فوائد الترمس للرجال

يساعد الترمس على تعزيز الكتلة العضلية بفضل غناه بالبروتينات، مما يجعله غذاءً مناسبًا للرياضيين. كما أن احتواءه على الزنك يجعله مهمًا لدعم الصحة الجنسية وتحسين الخصوبة عند الرجال.

استخدامات الترمس في الطب الشعبي

منذ القدم، استُخدم الترمس كعلاج شعبي للعديد من الأمراض، حيث كان يُغلى ويُشرب ماؤه لعلاج ارتفاع ضغط الدم، أو يُستخدم ككمادات لعلاج بعض مشكلات الجلد. وعلى الرغم من أن هذه الاستخدامات بحاجة إلى إثبات علمي أكبر، إلا أنها تعكس إدراك القدماء لقيمة هذه الحبوب.

كيفية تناول الترمس

يمكن تناول الترمس بعد نقعه جيدًا وسلقه للتخلص من المواد القلويدية المرة التي قد تسبب بعض المشاكل الهضمية. يُؤكل عادةً كوجبة خفيفة مع رشة من الكمون والملح والليمون، كما يمكن إضافته إلى السلطات أو طحنه واستخدامه في وصفات الخبز لزيادة قيمتها الغذائية.

محاذير تناول الترمس

على الرغم من فوائده الكثيرة، إلا أن هناك بعض التحذيرات:

الأشخاص الذين يعانون من حساسية البقوليات قد يصابون برد فعل تحسسي تجاه الترمس.

الإفراط في تناوله قد يسبب انتفاخات أو مشكلات في الهضم.

يجب التأكد من التخلص من الطعم المر عن طريق النقع الجيد، لأن المواد القلويدية قد تكون ضارة إذا تم تناولها بكثرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.