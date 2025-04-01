فوائد الحمص للنباتيين ولإنقاص الوزن وتحسين المزاج

فوائد الحمص، الحمص من البقوليات التي تحظى بشعبية واسعة مع قدوم عيد الفطر، فهو عنصر أساسي من عناصر مقبلات عيد الفطر، مع الترمس، وقد لا يعلم الكثيرون أن له العديد من الفوائد الصحية.



أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن الحمص من أكثر الأطعمة المغذية والمفيدة للصحة، حيث يوفر مجموعة واسعة من الفوائد؛ وذلك لأنه مصدر غني بالبروتين والفيتامينات والمعادن الضرورية.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، أهم فوائد الحمص الصحية والغذائية، وكيفية إدراجه في النظام الغذائي.



القيمة الغذائية للحمص

يعتبر الحمص من الأغذية الغنية بالبروتين والألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن، مما يجعله طعامًا مفيدًا لصحة الجسم بشكل عام. يحتوي كوب واحد من الحمص المطبوخ (حوالي 164 جرامًا) على:



السعرات الحرارية: حوالي 269 سعرًا حراريًّا.

البروتين: 14.5 جرام، مما يجعله مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي.

الألياف الغذائية: حوالي 12.5 جرام، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي.

الدهون الصحية: 4 جرامات فقط، معظمها دهون غير مشبعة مفيدة للقلب.

الفيتامينات والمعادن: مثل الحديد، الماغنيسيوم، الفوسفور، الزنك، فيتامين B6 وحمض الفوليك.

أهم فوائد الحمص لصحة الجسم

الحمص للصحة



1. مصدر غني بالبروتين النباتي

يعد الحمص خيارًا مثاليًّا للنباتيين والذين يبحثون عن مصادر نباتية للبروتين، حيث يوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم، مما يساعد في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة. كما أنه يعزز الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يجعله مناسبًا لمن يتبعون حميات غذائية للتحكم في الوزن.

2. يعزز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الحمص على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساهم في تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإمساك، وتعزيز صحة الأمعاء. الألياف تساعد أيضًا في تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

3. يدعم صحة القلب

يحتوي الحمص على دهون غير مشبعة وألياف قابلة للذوبان، مما يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما أن البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجودين في الحمص يساعدان في تنظيم ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

4. يساهم في ضبط مستويات السكر في الدم

يعد الحمص خيارًا مثاليًّا لمرضى السكري، حيث يمتلك مؤشرًا جلايسيميًا منخفضًا، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم. كما أن الألياف والبروتين في الحمص يساعدان في استقرار مستويات السكر وتحسين حساسية الأنسولين.

5. يساعد في فقدان الوزن

يحتوي الحمص على نسبة عالية من الألياف والبروتين، مما يجعله من الأطعمة المشبعة التي تقلل من الشعور بالجوع لفترات طويلة، وبالتالي تقلل من تناول الطعام الزائد. كما أن قلة السعرات الحرارية في الحمص مقارنة بالأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة تجعله خيارًا مثاليًّا لمن يرغبون في إنقاص الوزن بطريقة صحية.

6. غني بالفيتامينات والمعادن المهمة

يعتبر الحمص مصدرًا جيدًا للعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، مثل الحديد الذي يساعد في الوقاية من فقر الدم، وحمض الفوليك الضروري لصحة المرأة الحامل، والزنك الذي يدعم جهاز المناعة، والماغنيسيوم الذي يحافظ على صحة العظام والعضلات.

7. مفيد لصحة العظام

يحتوي الحمص على الكالسيوم، المغنيسيوم، الفوسفور، وفيتامين K، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على صحة العظام ومنع هشاشتها. تناول الحمص بانتظام قد يساعد في تعزيز كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

8. يعزز صحة الدماغ ويحسن المزاج

يحتوي الحمص على حمض الفوليك والحديد والمغنيسيوم، وهي عناصر غذائية ضرورية لصحة الدماغ. حمض الفوليك يساعد في إنتاج السيروتونين، الذي يعزز المزاج ويقلل من الاكتئاب. كما أن المغنيسيوم يساهم في تقليل التوتر والقلق وتحسين جودة النوم.

الحمص وفوائده

كيفية إدخال الحمص في النظام الغذائي

يمكن تناول الحمص بطرق متعددة للاستفادة من فوائده الصحية، ومن أبرز الطرق:

الحمص المسلوق: يمكن إضافته إلى السلطات، اليخنات، والشوربات لتعزيز قيمتها الغذائية.

الحمص المهروس (الحمص بالطحينة): طبق شعبي غني بالبروتين، يمكن تناوله مع الخبز أو الخضار.

دقيق الحمص: يستخدم في تحضير الفطائر، الخبز، والمعجنات كبديل صحي عن الدقيق الأبيض.

حمص محمص: يمكن تناوله كوجبة خفيفة بديلة عن الشيبس والمقرمشات غير الصحية.

إضافته إلى الأطباق الرئيسية: مثل الأرز، المكرونة، أو الكاري لتعزيز النكهة والفوائد الصحية.

الاحتياطات عند تناول الحمص

على الرغم من فوائد الحمص العديدة، إلا أن هناك بعض الاحتياطات التي يجب مراعاتها:

الاعتدال في تناوله: الإفراط في تناول الحمص قد يسبب انتفاخات وغازات بسبب محتواه العالي من الألياف.

نقعه جيدًا قبل الطهي: يساعد ذلك في تقليل المركبات التي قد تسبب اضطرابات هضمية.

تجنب الحمص المعلب بكثرة: يفضل غسل الحمص المعلب جيدًا لتقليل نسبة الصوديوم المضافة للحفظ.

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