ماء الترمس، يضبط الكوليسترول والسكر ويفتح البشرة

فوائد ماء الترمس، عديدة ومذهلة، وقد يعلم الكثيرون أن الترمس من البقوليات المعروفة بفوائدها الصحية والغذائية المتعددة، ويتناوله الكثيرين كوجبة خفيفة محببة، خاصة خلال المناسبات والأعياد. إلا أن ما يغيب عن الكثيرين هو الفوائد الكبيرة لماء الترمس، الذي يتم التخلص منه عادة بعد نقع الحبوب أو سلقها.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن ماء الترمس من المواد الطبيعية التي لا يهتم بها الكثيرون، حيث يمتلك خصائص مفيدة للصحة والبشرة والشعر، إذا ما استُخدم بطريقة صحيحة وآمنة.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، أهم فوائد ماء الترمس الصحية والجمالية، إضافة إلى استخداماته الممكنة في الطب الشعبي والعناية بالبشرة والشعر.



أولًا: ما هو ماء الترمس؟

ماء الترمس هو السائل الناتج عن نقع حبوب الترمس لفترة معينة، أو السائل المتبقي بعد غلي الحبوب. ويُعرف هذا الماء بطعمه المر نظرًا لمحتواه من مركبات الألكالويد التي توجد بشكل طبيعي في الترمس، والتي يتم التخلص منها عن طريق النقع المطول وتغيير الماء عدة مرات.

ومع ذلك، فإن الماء الناتج عن هذه العملية، قبل التخلص منه تمامًا، يمكن استخدامه لأغراض صحية وجمالية متنوعة، بعد التأكد من خلوّه من السمية.



ثانيًا: القيمة الغذائية لماء الترمس

يحتوي ماء الترمس على مجموعة من المركبات والعناصر التي تُستخلص من الحبوب خلال عملية النقع، ومن بينها:

مضادات الأكسدة الطبيعية.

مركبات الألكالويد بتركيزات منخفضة (ذات تأثير طبي عند الاستخدام المعتدل).

البروتينات النباتية.

المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك.

الفيتامينات مثل فيتامين B المركب.

ثالثًا: فوائد ماء الترمس الصحية

خفض مستويات السكر في الدم: أظهرت بعض الدراسات أن الترمس يحتوي على مركبات تساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يساهم في تنظيم مستويات السكر. وقد يُفيد ماء الترمس، بتركيزات خفيفة، في تحسين السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

خفض نسبة الكوليسترول: يحتوي ماء الترمس على مركبات طبيعية تساعد في تقليل امتصاص الدهون في الجهاز الهضمي، مما يساهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

تنقية الجهاز الهضمي: ماء الترمس يعمل كمنقٍّ طبيعي للجهاز الهضمي، بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والطفيليات، وهو ما يجعله مفيدًا في التخلص من بعض أنواع الديدان المعوية عند شربه بكمية قليلة وتحت إشراف مختص.

تحفيز الشهية وتحسين الهضم: يستخدم ماء الترمس في بعض الثقافات الشعبية كفاتح للشهية، حيث يساعد في تعزيز إفراز العصارات الهضمية وتحسين عملية الهضم.

فوائد ماء الترمس

رابعًا: فوائد ماء الترمس الجمالية

تفتيح البشرة وتوحيد لونها: يُستخدم ماء الترمس كتونر طبيعي للبشرة، حيث يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تقليل التصبغات وتوحيد لون البشرة. يمكن وضع ماء الترمس على الوجه بقطنة نظيفة وتركه ليجف قبل غسله بالماء الفاتر.

مكافحة التجاعيد وعلامات التقدم في السن: بفضل محتواه من مضادات الأكسدة، يساعد ماء الترمس في محاربة الشوارد الحرة التي تتسبب في شيخوخة الجلد المبكرة، ما يجعله مكوّنًا مفيدًا في روتين العناية بالبشرة للنساء بعد سن الثلاثين.

تقوية الشعر وتحفيز نموّه: يُقال إن غسل فروة الرأس بماء الترمس مرتين أسبوعيًا يساعد في تقوية الشعر، ويقلل من تساقطه، ويحفّز البصيلات على النمو بفضل احتوائه على الزنك والبروتينات النباتية.

تقليل نمو الشعر الزائد: من الاستخدامات التقليدية الشهيرة لماء الترمس هو تقليل نمو الشعر الزائد، خاصة لدى النساء، حيث يُستخدم كمسحوق أو ماء يُدهن على البشرة بعد إزالة الشعر، مما يُعتقد أنه يبطئ عملية نموه مع الاستمرار.

خامسًا: كيفية استخدام ماء الترمس بأمان

للاستخدام الداخلي: يُنصح بعدم شرب ماء الترمس مباشرة بعد النقع دون غليه، ويفضل استشارة طبيب قبل استخدامه عن طريق الفم، خصوصًا لمرضى الكلى أو الكبد أو من لديهم مشكلات في امتصاص بعض المواد.

للاستخدام الخارجي: يمكن استخدامه كغسول للبشرة أو الشعر بعد التأكد من تصفيته جيدًا وتخفيفه إذا كان شديد التركيز. يفضل عمل اختبار بسيط على جزء صغير من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية.

سادسًا: تحذيرات وتنبيهات

ماء الترمس يحتوي على مركبات الألكالويد، والتي تكون سامة إذا لم يتم التخلص منها بشكل صحيح، لذلك يجب الحذر عند استخدام ماء النقع الأول، ويُفضّل استخدام الماء الناتج عن النقع الطويل وتغيير الماء عدة مرات.

يُمنع استخدامه للأطفال أو النساء الحوامل أو المرضعات إلا بعد استشارة طبية.

لا يُعتبر بديلًا عن العلاج الطبي لأي حالة صحية، بل يمكن أن يكون مكملًا طبيعيًا ضمن نظام شامل للعناية بالصحة.

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