طريقة عمل الترمس استعدادا لشم النسيم 2025

طريقة عمل الترمس، الترمس من البقول الشهيرة التي تقدم كتسالي شعبية مصرية عرفت منذ الفراعنة، وكانت تقدم فى الأعياد كمظهر من مظاهر الاحتفال.

وطريقة عمل الترمس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ومع اقتراب عيد شم النسيم 2025، تبدأ ربات البيوت فى تحضيره لتناوله خلال ذلك اليوم.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الترمس.

مكونات عمل الترمس:-

½ كيلو من الترمس (الترمس المر أو الحلو حسب الرغبة)

ماء كافٍ للنقع والسلق

ملح حسب الرغبة

ليمون أو شطة (اختياري للتقديم)

طريقة عمل الترمس:-

اغسلى الترمس جيدًا ثم انقعيه في ماء بارد لمدة 24 ساعة، مع تغيير الماء كل 6-8 ساعات، خاصة إذا كان الترمس مرًا.

بعد النقع، اغسلى الترمس وصفيه، ثم ضعيه في قدر واغمريه بماء جديد.

اتركيه يغلي على نار متوسطة لمدة 1 إلى 2 ساعة حتى يصبح طريا (مدة السلق تختلف حسب نوع الترمس).

بعد السلق، صفي الترمس واغسله، ثم انقعيه في ماء بارد نظيف لمدة 3 إلى 5 أيام، مع تغيير الماء مرتين يوميا، حتى تختفي مرارته تمامًا.

بعد التخلص من المرارة، أضيفي إليه القليل من الملح حسب الرغبة.

يمكن إضافة عصير الليمون والكمون أو الشطة لإعطائه نكهة مميزة.

طريقة عمل الترمس

فوائد الترمس للصحة

والترمس له فوائد عظيمة تدفع لتناوله، ومنها:

قدرته على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تُسهم في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

تساهم الألياف في تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يجعله خيار مناسب لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.

من الناحية الغذائية، يُعد الترمس مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي، ما يجعله بديلًا مثاليًا للبروتين الحيواني لدى النباتيين.

البروتين الموجود في الترمس يساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا، كما يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

يساهم الترمس في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وذلك بفضل احتوائه على الألياف والمركبات النباتية التي تعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

تشير بعض الدراسات إلى أن استهلاك الترمس بشكل منتظم قد يساعد في خفض ضغط الدم بفضل احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم.

ولا تقتصر فوائد الترمس على الصحة العامة فقط، بل له استخدامات جمالية أيضًا، فدقيق الترمس يُستخدم في تحضير بعض الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة، حيث يساعد على تفتيح لون البشرة وتنظيفها من الشوائب.

شروط تناول الترمس

ورغم أن الترمس يحمل فوائد عديدة، إلا أنه يجب الانتباه إلى ضرورة نقعه جيدًا وطهيه بشكل صحيح قبل تناوله، لأنه يحتوي على مركبات قد تكون ضارة إذا لم يتم التخلص منها بالنقع والطهي الكافي، والترمس من الأغذية المفيدة التي يمكن إدخالها في النظام الغذائي بشكل منتظم، لما له من فوائد صحية وجمالية متعددة، شريطة تناوله بطريقة صحيحة ومتوازنة.

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