الترمس ليس مجرد نوع من البقوليات المفيدة للجسم، بل يعتبر مكون طبيعي فعال في العناية بالبشرة، لذا كان يستخدم فى روتين العناية بالبشرة منذ القدم.

ويحتوي الترمس على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تفتيح البشرة وتنقيتها من الشوائب، ويستخدم الترمس المطحون في تحضير أقنعة طبيعية للبشرة، خاصة للبشرة الدهنية والحساسة.

قناع الترمس والزبادي لتقشير وتفتيح البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الترمس والزبادي لتقشير وتفتيح البشرة.

المكونات:-

ملعقتان كبيرتان من الترمس المطحون

ملعقة كبيرة من الزبادي أو اللبن

ملعقة صغيرة من عصير الليمون (للبشرة الدهنية فقط)

بضع قطرات من ماء الورد

طريقة التحضير:-

في وعاء صغير، اخلطي الترمس المطحون مع الزبادي حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

أضيفي عصير الليمون وماء الورد وامزجي جيدا.

ضعي القناع على بشرة نظيفة وجافة.

اتركيه لمدة 15–20 دقيقة حتى يجف تماما.

افركي القناع برفق باستخدام حركات دائرية، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

يفضل ترطيب البشرة بعد القناع باستخدام كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

استخدمي القناع مرتين أسبوعيا للبشرة الدهنية ومرة واحدة أسبوعيا للبشرة الحساسية مع استبدال الليمون بالعسل.

يفضل اختبار القناع على جزء صغير من الجلد قبل استخدامه لتجنب الحساسية.

لا يُنصح باستخدام الليمون إذا كانت بشرتك مصابة بجروح أو حبوب نشطة.

يمكن مزج الترمس مع العسل أو زيت الزيتون لترطيب إضافي.

قناع الترمس والزبادي لتقشير وتفتيح البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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