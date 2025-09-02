أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر.. أسعار شنط المدارس في الأسواق.. والدولار يصعد بأكبر معدل شهري

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أسعار شنط المدارس «البراندات» في الأسواق

أسعار شنط المدارس 2025، ارتفعت أسعار شنط المدارس للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، ليصل سعر الشنطة لبعض العلامات التجارية في المحلات التجارية الشعبية والمتوسطة إلى 4 آلاف جنيه، وهو ما أثار ضجة واسعة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن في المحال ذات العلامات التجارية الشهيرة «البراندات» والمتاجر الإلكترونية؛ فإن أسعار شنطة المدرسة تصل لـ 11100 جنيه.

وتستعرض «فيتو» سعر شنط المدارس «البراندات»، في السطور الأتية:

بلغ سعر الشنطة بعجلات 15.6 أنش خفيفة الوزن ومقاومة للماء نحو 4960 جنيهًا. بلغ سعر شنطة ظهر بلون واحد بينك 4 سوست نحو 4200 جنيه. بلغ سعر شنطة ظهر بسعة كبيرة نحو 4200 جنيه. بلغ سعر شنطة مدرسية بعبارة i love rainbow متعددة الألأوان نحو 4200 جنيه. بلغ سعر شنطة ظهر مدرسية للأطفال بثلاث مساحات مطاطية تصميم فلامنجو نحو 3100 جنيه. بلغ سعر شنطة مدرسية للأطفال بثلاثة أقسام لون أزرق كحلي وفاتح نحو 3050 جنيهًا.

بلغ سعر شنطة ظهر بعجلات للأطفال ثلاثية الأبعاد 2 حافظة نحو 3690 جنيهًا.

بلغ سعر شنطة ظهر للمدرسة بثلاثة جيوب ومقبض سحب مطاطي للأطفال نحو 5950 جنيهًا.

بلغ سعر شنطة مدرسية بعجلات للأطفال بلون فيروزي وأرجواني بثلاثة أقسام متعددة الألوان بوليستر نحو 5950 جنيهًا.

بلغ سعر شنطة ظهر مدرسية بأربعة جيوب وبتصميم النينجا نحو 4750 جنيهًا.

بلغ سعر شنطة ظهر مدرسية بثلاثة أقسام للأطفال لون أسود نحو 5170 جنيهًا.

بلغ سعر شنطة مدرسية للمرحلة الإبتدائية مع 4 مساحات تخزين بتصميم رائد فضاء 4780 جنيهًا. بلغ سعر شنطة مدرسية بتصميم رياضي مصنوعة من البوليستر لون أسود نحو 4375 جنيهًا. بلغ سعر شنطة مدرسية للأطفال بثلاثة أقسام تصميم مموه بلون أسود نحو 5170 جنيهًا. بلغ سعر شنطة مدرسية ظهر بتصميم رياضي لون أخضر نحو 4850 جنيهًا. بلغ سعر شنطة ظهر مدرسية للأطفال مقسمة إلى أربعة أجزاء بمنفذ usb لون كحلي وزهري وبتصميم وحيد القرن نحو 4750 جنيهًا. بلغ سعر شنطة مدرسية للأولاد والبنات بطباعة كرة قدم مقاومة للماء مناسبة لأعمار 8 و10 و14 عامًا نحو 11100 جنيه.



البلدي تواصل الانخفاض، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 74 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 114.9 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 73 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 66 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 90 جنيها إلى 91 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

وعن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 130 جنيها إلى 230 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 110 جنيهات.

سعر البانيه

تراوح سعر كيلو البانيه طازج من 190 إلى 210 جنيهات.

بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.



ارتفاع صافي أرباح بنك القاهرة لـ 7.5 مليارات جنيه بنسبة 31%

حقق بنك القاهرة أداءًا إيجابيًا بنهاية النصف الأول من العام المالي2025، محققًا نموًا في أرباحه بنسبة 31% عن النصف الأول من العام الماضي.

ارتفعت الأرباح قبل الضرائب لبنك القاهرة بنهاية النصف الأول لعام 2025 بنسبة 29% مدفوعًا بتحسن نتائج أعمال البنك في مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة المصرفية، الخزانة، ائتمان الشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



صافي الأرباح بعد الضرائب



حقق بنك القاهرة صافي أرباح بعد الضرائب بلغت 7.5 مليارات جنيه بزيادة 31% عن صافى أرباح النصف الأول لعام 2024 التي بلغت 5.7 مليارات جنيه.

صافي الدخل من العائد

ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 29% ليصل إلى 16.5 مليار جنيه مصرى. ونتج ذلك عن زيادة عوائد القروض والإيرادات المشابهه بنسبة 27%، وزيادة تكلفة الودائع والتكاليف المشابهه بنسبة 26%.



صافي الدخل من الأتعاب والعمولات



ارتفعت الاتعاب والعمولات بنسبة 11% لتصل إلى 2.9 مليار جنيه مصري، مقارنة ب 2.6مليار جنيه مصري في النصف الأول من عام 2024



الإيرادات التشغيلية



ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 20.3 مليار جنيه مقارنة ب 16.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 بمعدل نمو 25%.



المصروفات الإدارية



ارتفعت المصروفات الإدارية بالنصف الأول لعام 2025 بقيمة 1.6 مليار جنيه مصري بنسبة 32% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.



ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6% ليصل إلى 513 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 483 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر2024.



إجمالي القروض



سجلت إجمالي محفظة القروض 245 مليار جنيه مصري بنمو 8% بنهاية يونيو 2025، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة في قروض الشركات والبنوك بمبلغ 11.6 مليار جنيه و6.5 مليار جنيه في قروض الأفراد.





الدولار يصعد بأكبر معدل شهري مع لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة

ارتفع الدولار الأمريكي بأكبر وتيرة شهرية، مع لجوء المستثمرين إلى شراء الملاذات الآمنة، وسط تراجع واسع في أسواق الأسهم والسندات العالمية.

صعد مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بما يصل إلى 0.7%، وهو أكبر مكسب يومي منذ 30 يوليو، وكان الدولار أقوى مقابل جميع عملات مجموعة الدول العشر الكبرى، بينما انخفض الين الياباني والجنيه البريطاني بشكل حاد.

صعود الدولار كملاذ آمن

لجأ المتداولون إلى الدولار باعتباره ملاذا مستقرا نسبيا، في يوم طغت فيه الأخبار عن الميزانية البريطانية الهشة، واحتمال حدوث اضطرابات سياسية في اليابان.

ورغم توقعات تباطؤ أرقام التوظيف، قد يتلقى الدولار دعما من توقف ارتفاع اليوان، واحتمال فرض رسوم على دول "بريكس" وقوته الموسمية المعتادة في سبتمبر، بحسب محللي بنك "ING"، بينهم كريس تورنر.

تراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 1.2% إلى 1.3379 دولار، ويعد العائد القياسي للسندات البريطانية لأجل 10 سنوات الأعلى بين دول مجموعة السبع، فيما قد يؤدي ارتفاع تكاليف الدين إلى تفاقم الوضع المالي الحرج الذي تواجهه وزيرة المالية راشيل ريفز قبل عرض ميزانيتها في الخريف.

شهد الين أيضًا تراجعًا، مسجلًا انخفاضًا بأكثر من 1% ليصل إلى 148.79 مقابل الدولار، وهو الأدنى خلال شهر، وسط تصاعد الضغوط بعد تقرير يفيد بأن الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، مورياما، يعتزم الاستقالة.

في الوقت نفسه، لم تقدّم تصريحات نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو أي مؤشرات تذكر إزاء تشديد السياسة النقدية.

البورصة تربح 6 مليارات جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع



تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.473 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 35156 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 43269 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 15799 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 3861 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 10900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 14432 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3542 نقطة.



شراكة استثمارية بين مصر والبحرين لتوفير وخلق فرص جديدة

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني والذي افتتحه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية صباح اليوم وذلك بحضور نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، وأحمد كجوك، وزير المالية المصري، وعدد من رؤساء الهيئات وأصحاب الأعمال والمستثمرين.

وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: إن هذا المنتدى يجسد محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر والبحرين، ويعد منصة هامة لترويج الاستثمارات، وامتداد لمسار طويل من التعاون الناجح بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن اليوم أصبحت مصر أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لاستقبال رؤوس الأموال والخبرات العالمية، وموقعها الاستراتيجي يجعلها بوابة رئيسية للوصول إلى أسواق إقليمية وإفريقية ضخمة.

وأضاف الخطيب أن العمل المشترك بين البلدين يفتح المجال أمام فرص استثمارية غير مسبوقة للنمو المستدام، مشيرا الى أن الحكومة تسعى إلى أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية والاستثمارية خلال العامين القادمين.

وأوضح الوزير أن مصر شهدت على مدار العشر سنوات الماضية استثمارات ضخمة في مشروعات بنية تحتية متطورة من طرق ومدن جديدة وموانئ وغيرها من مشروعات عملاقة، ونستهدف أن نبني ونستثمر تلك الانجازات بمواصلة العمل على الإصلاحات الهادفة إلى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للأعمال والاستثمار بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين.



موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

بحث العديد من المواطنين خلال الساعات الماضية عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لجميع العاملين بالدولة.

وبالحديث عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025؛ فمن المقرر أن يتم صرف المرتبات للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، اعتبارًا من 24 في الشهر نفسه.

وفي ذات السياق أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٥، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وأوضحت أنه تم تحديد ٥ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٥، و٣ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر

قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من ٢٣ أكتوبر، والمتأخرات أيام ٧، ٨، ١٢ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات نوفمبر بدءًا من ٢٤ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءًا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.





