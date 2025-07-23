الين والدولار وجها لوجه، من انتصر بعد الصفقة الكبرى بين أمريكا واليابان؟

شهد سوق العملات موجة تقلبات وتحركات مثيرة في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، على وقع توصل الولايات المتحدة وحليفتها اليابان إلى أكبر صفقة تجارية في تاريخ البلدين كما وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في المقابل، يترقب اليورو توصل المفاوض الأوروبي إلى اتفاق مماثل مع واشنطن، بشأن الرسوم الجمركية، وإلا ستخضع الواردات الأوروبية لتعريفات بواقع 30% بدءًا من الأول من أغسطس.

في الأيام الماضية، شكلت حالة عدم اليقين بشأن الوضع النهائي للرسوم الجمركية على الصعيد العالمي عبئا كبيرا على سوق الصرف الأجنبي؛ ما دفع لتداول العملات في نطاق ضيق معظم الأحيان.

ارتفاع مؤشر الدولار

ارتفع مؤشر الدولار الرئيس الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات بينها الين واليورو والإسترليني 0.15% إلى 97.53 نقطة.

قلصت ارتفاعات اليوم من تراجعات الأيام الخمسة الأخيرة من التداولات، والتي لايزال يعاني فيها مؤشر الدولار من خسائر تبلغ نحو 1%.

منذ بداية العام الحالي هبط مؤشر الدولار الأمريكي أكثر من 10% مقابل سلة العملات الرئيسة، بينما يتراجع أكثر من 12% منذ تنصيب الرئيس ترامب.

يحوم مؤشر الدولار الرئيس قرب أدنى مستوياته فيما يقرب من 4 سنوات أمام اليورو والإسترليني، بينما يتداول قرب قاع 14 عامًا أمام الفرنك السويسري.

الين الياباني اليوم مقابل الدولار

انخفض الين الياباني اليوم مقابل الدولار مقلصًا مكاسبًا سجلها في التعاملات المبكرة اليوم، لتقدم تلك التراجعات دفعة لمؤشر العملة الأمريكية.

تراجع الين مقابل الدولار إلى 147.2 ين للدولار، بعد ما سجل في وقت سابق مستويات قرب 146 ينًا للدولار.

منذ بداية العام ارتفع الين مقابل الدولار حوالي 6.5% بعدما بلغ أدنى مستويات منذ أكثر من 38 عامًا حينما كسر مستويات 160 ينًا للدولار.

أسعار العملات مقابل الدولار

تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة الـ5:00 صباح اليوم بتوقيت جرينتش 0.2% إلى 1.1736 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3528 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الدولار الأمريكي 0.15% إلى 0.6566 دولار، ونزل الفرنك السويسري مقابل الدولار 0.3% إلى 0.7943 فرنك.

اتفاق ضخم بين أمريكا واليابان

يتضمن الاتفاق التجاري بين واشنطن وطوكيو، استثمار اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة ورسوما بنسبة 15% على الصادرات اليابانية.

أكبر اتفاقية تجارية في التاريخ مع اليابان

كتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»: «وقعت للتو أكبر اتفاقية تجارية في التاريخ مع اليابان، هذه فترة مميزة للغاية للولايات المتحدة الأميركية، وخاصةً أننا سنحافظ دائمًا على علاقة ممتازة مع اليابان».

بعد توقيع الاتفاق، وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال ترامب أمس، إن المفاوضين من الاتحاد الأوروبي سيصلون إلى واشنطن اليوم الأربعاء.

مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس قبل فرض رسوم استيراد شاملة على الشركاء التجاريين، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإدارة الأمريكية مهتمة بجودة الاتفاقيات التجارية أكثر من اهتمامها بالتوقيت.

في إحاطة صحفية، حول ما إذا كان من الممكن تمديد الموعد النهائي للدول المنخرطة في محادثات مثمرة مع واشنطن، قال وزير الخزانة الأمريكي: « الرئيس ترامب هو من سيتخذ هذا القرار».

في المقابل، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: «مستعدون لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحنا إذا مضت الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على السلع الأوروبية».

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