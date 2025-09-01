الإثنين 01 سبتمبر 2025
ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء واستقرار البلدي اليوم الإثنين 1-9-2025 في الفيوم

شهدت أسواق الدواجن في الفيوم، ارتفاعا في أسعار الفراخ البيضاء إنتاج المزارع، اليوم الإثنين، بينما استقرت أسعار الفراخ البلدي.

وتراوحت أسعار الفراخ البلدي، ما بين 115 و125 جنيها، أما أسعار الفراخ  البيضاء،  إنتاج المزارع، فقد تراوحت ما بين  72 و78 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي ما بين 65 و70 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 60 و65 جنيها للكيلو، أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 85، و95 جنيها للكيلو، والبط المولى تربية بيتي 85 جنيها، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 80  و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلى 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيه، والبط المسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 155 و170 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

أما أسعار مشتقات الدواجن فقد بلغ  سعر كيلو البانيه 165 و170 جنيها ، وفي السوبر ماركت 180 جنيه، وكيلو الأوراك ما بين 80 و85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 85 جنيها، كيلو صدور بالعظم 120 جنيها، كيلو الدبابيس 110 جنيها، كيلو شيش طاووق 160 جنيها، كيلو حمام كداب 115 جنيها، كيلو كبدة صافى 115 جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 165 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 165 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 100 جنيها، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 165 جنيها، كيلو الأجنحة 50 جنيها، كيلو الهياكل 35 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 330 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد كبير من المربين  ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

 

