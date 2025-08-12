تراجع الدولار أمام اليورو والين الياباني بعد بيانات التضخم الأمريكي

انخفضت عملة الدولار الأمريكي مقابل نظيرتها الأوروبية اليورو واليابانية الين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما عززت البيانات الصادرة عن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة توقعات خفض معدلات الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه في شهر سبتمبر.

وصعد اليورو بنحو 0.63% إلى 1.1688 دولار، معوضا خسارته السابقة أمام العملة الأمريكية، كما تراجع الدولار مقابل العملة اليابانية بنحو 0.29% مسجلا 147.71 ين.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.62% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3511 دولار بعد صدور بيانات كشفت عن زيادة ضعف سوق الوظائف البريطانية، وإن كان التدهور بوتيرة أبطأ، بينما استمرت قوة نمو الأجور بصورة تؤكد سبب حذر بنك إنجلترا بشأن خفض معدلات الفائدة.

وارتفع الدولار الأسترالي بنحو 0.31% إلى 0.6533 دولار، رغم قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية، وهو ما جاء موافقًا للتوقعات.

في غضون ذلك، كشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن صعود مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% خلال شهر يوليو، وذلك بعد صعوده بنسبة 0.3% خلال الشهر قبل الماضي.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 2.7% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، وهي نفس النسبة التي سجلها في شهر يونيو.

يأتي ذلك مقابل توقعات لخبراء اقتصاد في استطلاع لوكالة رويترز، بصعود مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% على أساس شهري، وبنسبة 2.8% على أساس سنوي خلال يوليو.

وعلق كبير خبراء السوق في شركة كورباي، كارل شاموتا: "لا يزال التضخم الأساسي منحسرا، مما يمنح صانعي السياسة النقدية فرصة للمناورة في أثناء تعاطيهم مع علامات الضعف الأولي في أسواق العمل".

وأضاف شاموتا: "من المفترض أن يضع رئيس البنك المركزي (جيروم) باول خفض معدلات الفائدة في سبتمبر على الطاولة عندما يتحدث في جاكسون هول في 21 من الشهر الجاري"، في إشارة إلى ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي سينظمها الاحتياطي الفيدرالي خلال شهر أغسطس.

لكن الخبير الاقتصادي ذكر أنه مع مواصلة حالة عدم وضوح تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية على النمو العالمي، فإن توقع كيفية تفاعل العملة الأمريكية حتى آخر 2025 لا يزال يشكل تحديا.

