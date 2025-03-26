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أسعار شنط العيد في سوق باب الشعرية.. تبدأ من 100 جنيهًا.. تراجع الإقبال بسبب الغلاء.. وهذه أبرز النصائح عند الشراء (صور)

شنط العيد من باب
شنط العيد من باب الشعرية

تُعد منطقة باب الشعرية في القاهرة مركزًا رئيسيًا لتجارة الشنط، حيث تتنوع المعروضات وتتباين الأسعار لتناسب مختلف الأذواق والميزانيات. وإليك بعض المعلومات حول أسعار الشنط في هذه المنطقة:

* تنوع الأسعار:

   * تتراوح أسعار الشنط في باب الشعرية بشكل كبير، حيث يمكنك العثور على شنط بأسعار زهيدة جدًا، وكذلك شنط ذات جودة عالية وأسعار مرتفعة نسبيًا.

   * تعتمد الأسعار على عوامل متعددة، مثل نوع الخامة، وجودة التصنيع، والعلامة التجارية، وحجم الشنطة، وتصميمها.

 

 

* أنواع الشنط:

   * تتوفر في باب الشعرية جميع أنواع الشنط، بما في ذلك الشنط الحريمي، والشنط الرجالي، وشنط السفر، وشنط الظهر، وشنط الأطفال، وشنط اللاب توب.

   * يمكنك العثور على شنط مصنوعة من مختلف الخامات، مثل الجلد، والقماش، والبلاستيك، وغيرها.

 

* أماكن الشراء:

   * تنتشر في باب الشعرية العديد من المحلات والمكاتب التي تبيع الشنط بالجملة والقطاعي.

   * يمكنك العثور على أفضل الأسعار في المحلات التي تبيع بالجملة.

   * يمكن البحث عن بعض المحلات المشهورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك.

 أسعار الشنط بسوق باب الشعرية

رصدت عدسه فيتو اسعار الشنط من احد تجار الجملة والقطاعي من باب الشعرية. وقال عمر علاء “ أنا عندي في القطاعي من أول 100 جنيه لحد 350 تقريبا. أعلى حاجة 350.  موجود كل الأحجام. فيه كروس. في حاجات كبيره زي الشنط الباك بتبدأ من  125 جنيه. في كوليكشن التوت باج اللي هي الحاجات بتاعت الدروس والجامعات، بمب، ووتر بروف، فرو. كل ده ب 100 جنيه. اما الاعلى بقى في مثلا بالنسبه للسعر المتوسط من 170 جنيه لحد 300 جنيه..  300 جنيه دي شنطه شولدر كروس.. بتكون اكسسواراتها وخاماتها مستوردة لكن التقفيل مصري.. الاسعار هتلاقيها اقل اسعار عشان احنا المصنع”.

عمر علاء: “موسم العيد  يوميا بينزل لينا شغل جديد” 

وواضاف: “ابرز الحاجات اللي بتيجي وبتخلص علي طول شنط ستايلات شي ان في بـ 125 و150 جنيه. في محافظ بسعر 170 ومعاها سلسله كمان. اكثر لون شغال السيزون. ومطلوب جامد والنبيتي كمان وكان في الاحمر فتره”.

الاقبال على الشراء

يكمل عمر علاء حديثه  “السنة دي الإقبال أقل شويه من كل سنه وده شئ متوقع بسبب غلاء الأسعار . الخامات زادت بنسبة 20% عن العام الماضي نظرا لاستيراد الخامات والاكسسوارات كمان. الحاجات اللي بتزيد اللي  هي بتبقى عليها سحب وعليها طلب كبير  زي اللون النبيتي.. المتر الجلد كان بـ 150 جنيه أصبح ب 400 جنيه ”. 

كما يضيف عمر علاء أن سعر الجملة يختلف عن سعر القطاعي من 20 إلى 50 جنيه في القطعة.

* نصائح للشراء:

   * قارن الأسعار بين مختلف المحلات قبل الشراء.

   * تأكد من جودة الخامة والتصنيع قبل الشراء.

   * فاوض على السعر، خاصة إذا كنت تشتري بالجملة.

   * ابحث عن المحلات ذات السمعة الطيبة.

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