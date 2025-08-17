من القماش حتى الوتر بروف، أنواع وخامات شنط المدارس 2025 في العتبة (فيديو وصور)

مع اقتراب موعد عودة الدراسة بعد إجازة الصيف، تشهد منطقة العتبة في قلب القاهرة حركة تجارية نشطة، استعدادًا لأحد أهم المواسم السنوية بالنسبة للتجار والمواطنين على حد سواء.

فالآباء والأمهات يتجهون إلى هناك لتأمين احتياجات أبنائهم الطلاب، حيث تتوفر المنتجات بأسعار تنافسية، وعلى رأس قائمة المشتريات تأتي شنط المدارس، كونها من الأساسيات لكل طالب.

الاستعدادات تبدأ من بداية أغسطس

في جولة ميدانية أجرتها "فيتو" داخل أسواق العتبة، التقينا بـ محمد، أحد تجار الشنط المعروفين بالمنطقة، والذي تحدث إلينا عن استعداداته لموسم المدارس.

قال محمد: "موسم المدارس يبدأ فعليًا من أول شهر أغسطس، ويستمر حتى يوم 20 سبتمبر، وخلال هذه الفترة نعمل بشكل مكثف لتوفير كل جديد في عالم الشنط الدراسية".

وأوضح محمد أن الإقبال يتزايد تدريجيًا مع اقتراب بداية العام الدراسي، وأنه يحرص دائمًا على تنويع مصادر الشراء لتوفير أكبر تشكيلة ممكنة من الشنط، سواء من حيث التصميم أو الخامة أو الإمكانيات المدمجة بها.

تنوع كبير في الأشكال والخامات

يشير محمد إلى أن هناك تغيرًا واضحًا في متطلبات الزبائن عامًا بعد عام، حيث أصبح أولياء الأمور والطلاب يهتمون ليس فقط بشكل الشنطة، بل أيضًا بجودتها، وطريقة تقسيمها، وعدد الجيوب، وحتى الخامات المستخدمة.

أسعار متفاوتة تناسب جميع الفئات

أما عن الأسعار، فقد أكد محمد أن الأسعار هذا العام ارتفعت بشكل طفيف مقارنة بالعام الماضي، لكنه يرى أنها ما زالت مناسبة مقارنة بجودة الشنط المعروضة.

"السعر بيبدأ من 325 جنيها، وبيوصل لـ 450 جنيها، وده بيرجع لحجم الشنطة، ونوع التبطين، وعدد الجيوب، والخامة المستخدمة، فيه زبائن بتدور على سعر مناسب، وفيه اللي بيدور على الجودة والأناقة، وإحنا بنوفر لتنين".

"فيه شنط مبطنة تبطين كامل، ودي بتكون أغلى من الشنط اللي بتكون مبطنة بطبقة واحدة فقط. كمان نوع القماش بيفرق، فيه قماش عادي وفيه قماش وتر بروف المقاوم للمياه، وده بيساعد يحافظ على محتويات الشنطة كل هذا يؤثر علي سعر الشنطة ".

واكمل محمد: "من ضمن التفاصيل التي تؤثر في السعر وجود واير ليس داخلي للشحن، وعدد السوست، وطريقة تقسيم الشنطة داخليًا، وأيضًا حجمها ومدى مناسبتها للمرحلة العمرية".

العتبة.. وجهة أساسية لموسم المدارس

لا تزال منطقة العتبة هي الخيار الأول لكثير من الأسر المصرية عند التحضير للعودة إلى المدارس، لما تتميز به من تنوع كبير في المعروضات، وأسعار مناسبة تقل عن نظيرتها في المحلات التجارية الكبرى.

وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يبحث أولياء الأمور عن أفضل السبل لتجهيز أبنائهم دون إرهاق ميزانياتهم فـ”العتبة ,والفجالة, وباب الشعرية" كلها وجهات للمواطنين الباحثين عن اسعار مناسبة مقابل جودة جيدة.

وفي الختام، وجّه محمد نصيحته لأولياء الأمور بضرورة الشراء المبكر قبل الزحام الشديد في الأيام الأخيرة، حيث يكون الإقبال في ذروته، وقد تنفد بعض الأنواع المطلوبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.