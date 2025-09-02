خدمات بنك القاهرة في عيد الفلاح

يقدم بنك القاهرة بمناسبة عيد الفلاح أفضل الخدمات والمنتجات البنكية خلال فعاليات الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري من 1 إلى 15 سبتمبر 2025.

وأوضح مسؤولو البنك أن قائمة الخدمات تضم:

• فتح حسابات وفر مجانًا وبدون حد أدنى

• إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر ميزة

• إصدار مجاني للبطاقات المدفوعة مقدمًا (سواء عميل جديد او قائم)

• إصدار مجاني لمحفظة القاهرة كاش الإلكترونية للأفراد (سواء عميل جديد او قائم)

• إصدار مجاني لخدمة الانترنت البنكي والموبايل البنكي

• الإعفاء من المصاريف الإدارية الخاصة ببعض القروض متناهية الصغر لنشاط الجرار الزراعي، تجارة الأدوات والمعدات الزراعية، تجارة الاعلاف والحبوب، الأنشطة اليدوية والحرفية سواء عميل جديد أو قائم.

يبحث العملاء عن فوائد بطاقات بنك القاهرة الائتمانية.

وقال مسئولو بنك القاهرة إن بطاقات البنك الائتمانية توفر العديد من الفوائد والمزايا لحامليها، تشمل هذه الفوائد ما يلي:



- سهولة الاستخدام: يمكن استخدام بطاقات الائتمان في العديد من المتاجر والمواقع الإلكترونية حول العالم.



- الحصول على النقد: يمكن لحاملي البطاقات سحب النقد من ماكينات الصراف الآلي حول العالم.

برامج المكافآت: بعض البطاقات الائتمانية توفر برامج مكافآت، مثل استرداد النقود أو الحصول على نقاط يمكن استبدالها بمنتجات أو خدمات.



- الحماية من الاحتيال: توفر بطاقات الائتمان حماية من الاحتيال، حيث يمكن لحاملي البطاقات الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة.



- بناء السجل الائتماني: يمكن لبطاقات الائتمان أن تساعد في بناء السجل الائتماني لحامليها، إذا تم استخدامها بشكل مسؤول.



- العروض والخصومات: بعض البطاقات الائتمانية توفر عروض وخصومات خاصة في المتاجر والمواقع الإلكترونية.



- خدمة العملاء: توفر بطاقات الائتمان خدمة عملاء مخصصة لمساعدة حاملي البطاقات في أي استفسارات أو مشاكل

