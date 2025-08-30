اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تستنكر قرار أمريكا بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني

أعربت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بشأن غزة عن أسفها العميق إزاء قرار وزارة الخارجية الأميركية بعدم منح تأشيرات الدخول لوفد دولة فلسطين المشارك في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقدها في نيويورك خلال شهر سبتمبر المقبل.

إتاحة الفرصة للحوار والدبلوماسية

ودعت اللجنة بحسب بيان وزارة الخارجية، الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في هذا القرار والتراجع عنه، مؤكدة أهمية احترام الالتزامات بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، وإتاحة الفرصة للحوار والدبلوماسية، والبناء على المواقف الإيجابية للسلطة الوطنية الفلسطينية والتزامها الراسخ بخيار السلام الاستراتيجي.

تصعيدًا غير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني

كما شددت اللجنة على ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود عباس في المضي قدمًا ببرنامج الحكومة الإصلاحي والالتزامات التي جدد التأكيد عليها أمام قادة الدول دعمًا للسلام ومواجهة العنف والتطرف والإرهاب، في ظل الظرف الصعب الراهن الذي يشهد تصعيدًا غير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني.

وحذرت من أن إضعاف السلطة الفلسطينية سيقوض جهود السلام في مواجهة التصعيد وانتشار العنف واستمرار الصراع.

