الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ماكرون: المجاعة في غزة نتيجة لوقف المساعدات الإنسانية ويجب وقف إطلاق النار فورا

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم  الجمعة، أن المجاعة في غزة نتيجة لوقف المساعدات الإنسانية ويجب وقف إطلاق النار فورا.

 وذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن 26 دبلوماسيا نمساويا دعوا حكومتهم إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الحرب في غزة.

وفي السياق ذاته، قالت الحكومة البريطانية إن قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد عملياتها العسكرية في غزة خطأ.

بريطانيا تدعو لحل دبلوماسي لإنهاء حرب غزة

 وأضافت الحكومة البريطانية في بيان اليوم الجمعة: يجب التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في غزة وندعو لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى وزيادة المساعدات لغزة.

وتابعت: لن ندعو أي وفد حكومي إسرائيلي إلى حضور المعرض العسكري في لندن.

أول تعليق من إسرائيل على منعها من المشاركة في معرض لندن للسلاح

وقالت وزارة جيش الاحتلال، إن تقييد بريطانيا مشاركة إسرائيل في معرض لندن للسلاح مسيء واستهدف ممثليها عمدا.

 وأضافت وزارة  جيش الاحتلال الإسرائيلي  في بيان اليوم الجمعة: “قررنا عدم مشاركة الوزارة في معرض لندن للسلاح وعدم إقامة جناح وطني لنا”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الإفراج عن الأسرى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يبدأ العمليات التمهيدية للهجوم على مدينة غزة

إعلام عبري: إجلاء جثة أسير إسرائيلي من غزة

ماكرون يدعم خطة لبنان لحصر السلاح بيد الدولة

الأكثر قراءة

ارتفاع الدقيق والسكر والشاي، أسعار السلع الغذائية في الأسواق

إيقاف حكمي الساحة والفيديو في لقاء الزمالك وفاركو، فيتو تكشف الأسباب

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

تفاصيل القبض على التيك توكر هاجر سليم بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

بعد مد الفترة أسبوعين، التفاصيل الكاملة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 29-8-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads