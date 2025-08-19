الرئاسة الفرنسية: ربط نتنياهو بين الاعتراف بفلسطين ومعاداة السامية "دنيء"

وصفت الرئاسة الفرنسية ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بين الاعتراف بدولة فلسطين ومعاداة السامية بأنه موقف "دنيء" ومبني على مغالطات لا أساس لها.

رد فرنسي مرتقب على تصريحات نتنياهو

وأكدت باريس أن تصريحات نتنياهو لن تمر دون رد، في إشارة إلى احتمال اتخاذ خطوات سياسية أو دبلوماسية للتعبير عن رفض فرنسا لهذا الطرح.

رسالة شديدة اللهجة من نتنياهو لـ ماكرون

وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد تصريحه الأخير بأن بلاده قررت الاعتراف بدولة فلسطين وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

مهاجمة إسرائيل ومعاداة السامية

وزعم نتنياهو في رسالة لماكرون، بأن مهاجمة إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية زادا من معاداة السامية.

