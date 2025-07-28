الإثنين 28 يوليو 2025
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خارج الحدود

الخارجية الفلسطينية: مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية لتسوية القضية

فلسطين، فيتو
فلسطين، فيتو

 قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الإثنين، إن مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية لعمل جماعي دولي لتجسيد دولة فلسطين.

 

مؤتمر حل الدولتين برئاسة فرنسا والسعودية

 في سياق متصل، توجه أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية إلى نيويورك للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لـ القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي ينعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 يوليو الجاري برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا.

 

حزمة دعم سياسية واقتصادية وأمنية شاملة للدولة الفلسطينية

 وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الجامعة العربية تشارك في هذا المؤتمر بصفتها الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي لمجموعة العمل الثامنة في المؤتمر والمعنية بجهود يوم السلام، والتي تعمل على بلورة حزمة دعم سياسية واقتصادية وأمنية شاملة للدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين

 

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 

 وذلك بمشاركة عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني.

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