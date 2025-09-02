الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الداخلية تكشف حقيقة فيديو وفاة 4 أشخاص بالمطرية بسبب قانون الإيجار القديم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة مقطع فيديو زعم فيه أحد الأشخاص حدوث مشاجرة بين طرفين، ووفاة 4 أشخاص نتيجة خلافات حول قانون الإيجار القديم بالمطرية.

وبالفحص والتحريات تبين أن الادعاءات غير صحيحة، ولم تُسجل أية بلاغات بهذا الشأن.
 

وتم تحديد وضبط القائم بالنشر، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب واختلاق الواقعة بهدف جذب المتابعين وزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الجريدة الرسمية
